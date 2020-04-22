В Бурятии подростка сбила и дважды переехала машина

В Бурятии 17-летнего подростка сбил и дважды переехал на автомобиле его нетрезвый 18-летний приятель, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

Известно, что компания молодых людей распивала алкоголь на берегу реки возле села Петропавловка. На обратном пути водитель поссорился с одним из собутыльников, после чего все пассажиры пошли пешком.

"На ближайшем перекрестке злоумышленник их догнал и сбил автомобилем подростка, с которым недавно поругался. Затем развернулся и дважды переехал колесами потерпевшего. Один из очевидцев разбил окно машины и заглушил двигатель. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия", - отмечается в сообщении.

Пострадавшего доставили в местную больницу с многочисленными повреждениями. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о его домашнем аресте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.