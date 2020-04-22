В Хабаровском крае циклон оставил без света 8 населенных пунктов

Циклон, пришедший в Хабаровский край накануне, нарушил электроснабжение в восьми населенных пунктах. Без света частично остались 1660 жилых домов, расположенных в Солнечном, Ульчском, Комсомольском, Хабаровском, Нанайском, Ванинском районах.

"Аварийно-восстановительные работы бригадами электросетей продолжаются. Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлеста проводов и повреждений на опорах задействовано четыре бригады электросетей в составе 30 человек и семи единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Из-за осадков, плохой видимости и гололеда временно запрещено движение пассажирских автобусов по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. В нормативное состояние дорогу приводят пять бригад дорожных служб. Выставлено четыре поста ГИБДД.

По информации синоптиков, сегодня циклон еще продолжит бушевать на территории края. Ожидается снег, сильный ветер порывами до 27 метров в секунду.