В Якутии при провале машины под лед погиб ребенок

В Верхневилюйском районе Якутии под лед провалился автомобиль, погиб находившийся в салоне машины ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, трагедия произошла в двух километрах от села Верхневилюйск на реке Вилюй в результате несанкционированного выезда на лед. В салоне автомобиля находились семь человек, в том числе пятеро детей. Один ребенок погиб.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Информация об обстоятельствах трагедии уточняется.