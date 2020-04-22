Уволен главврач амурской больницы, где двое заразились коронавирусом

В Амурской области уволили главного врача Белогорской больницы, где двое человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пациенты, находившиеся в терапевтическом отделении, являются членами одной семьи. Их перевели в специализированный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы.

"Поводом для отстранения Михаила Горбунова стало неисполнение приказа минздрава о порядке действий медицинских работников и руководителей в случае выявления пациентов с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, не исключающими COVID-19", - отмечается в сообщении.

Больницу временно возглавила Ольга Власова, работавшая до последнего времени заместителем главного врача.

Всего в Приамурье у 23 человек был диагностирован коронавирус, пятеро уже выздоровели.