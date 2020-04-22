В Приморье 160 осужденных привлекли к работам на полях

Более 160 осужденных впервые трудоустроили на поля в фермерские хозяйства Приморского края, сообщается на сайте ГУФСИН РФ по региону.

Решение связано с ограничениями на въезд в субъект иностранной рабочей силы из-за пандемии коронавируса. Заключенные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, также примут участие в посевной кампании.

Всего к сельхозработам планируется привлечь 400 человек из мест лишения свободы. Считается, что такая практика позволит не только провести полевые работы, но и будет содействовать трудоустройству и социальной адаптации осужденных после их освобождения.