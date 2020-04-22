В Приморье у беременной обнаружили коронавирус

Первая беременная женщина, зараженная коронавирусом, выявлена в Приморье, ее состояние стабильно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ее отправили в родильный дом №1, ранее определенный как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с новой инфекцией.

С начала эпидемии в крае выявлены 178 заболевших, среди них два ребенка пяти и 11 лет. На сегодняшний день 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

При этом самый крупный очаг инфицирования отмечен во больнице №2 Владивостока. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17- врачи и другие сотрудники.