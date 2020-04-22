В Приморье у браконьеров изъяли 2,5 тонны краба и креветок

В Приморье из подпольных цехов браконьеров пограничники изъяли 2,5 тонны краба и креветок, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Найденные морепродукты оцениваются в 3,5 миллиона рублей.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России во Владивостоке и Хасанском районе прекращена работа трех подпольных цехов по переработке незаконно добытого краба и трех мест хранения, оборудованных в нежилых строениях", - говорится в сообщении.

Пограничники считают, что к браконьерству причастны восемь человек.