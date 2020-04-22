В Суйфэньхэ ужесточили медицинский контроль за пересекающими границу

На контрольно-пропускном пункте в Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) разрешен проезд лишь железнодорожников России и Китая, задействованных в грузовых перевозках. Движение пассажиров запрещено.

Согласно расположению Харбинской таможни для всестороннего усиления мер профилактики и контроля над эпидемией коронавирусной инфекции в пограничных зона Суйфэньхэская таможня ведет карантинный надзор за прибывающими из-за границы железнодорожными работниками двух стран.

У всех без исключения железнодорожников проверяют медицинскую книжку, измеряют температуру тела и проводят эпидемиологическое обследование. Всех железнодорожных работников, впервые въезжающих из-за границы, тестируют на нуклеиновую кислоту. Для тех работников, кто неоднократно пересекает границу в обоих направлениях, тест повторяют каждые пять дней.

Суйфэньхэская таможня готова вместе с местным железнодорожным отделом ужесточить меры по борьбе с эпидемией.

Между тем Хэйлунцзянское управление транспорта разработало "Руководство по профилактике и контролю над эпидемией на международном автомобильном транспорте провинции Хэйлунцзян (1-е издание)".

Согласно документу транспортные отделы должны тесно сотрудничать с таможенными службами, пограничными инспекциями и другими соответствующими учреждениями, чтобы успешно выполнить работу по перевозке прибывающих из-за рубежа лиц. Вместе с тем следует усилить контроль над въезжающими из-за границы водителями грузовиков. Они обязаны соблюдать принцип "осуществления перевалки, парковки и ночевки в назначенных пунктах", выполнять требования медицинского контроля и своевременно выезжать из страны.