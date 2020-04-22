Новости

Главу медицинского сообщества напугало отношение людей к изоляции 04:28
В Забайкалье инспектор ДПС два года брал взятки за проезд грузовиков 04:11
В Хабаровском крае циклон оставил без света 8 населенных пунктов 04:02
Канада увеличит финансирование ВОЗ 03:30
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии 03:10
Сенат США одобрил выделение малому бизнесу 370 миллиардов долларов 02:35
Губернатор Нью-Йорка попросил у президента США дополнительной помощи 01:55
Трамп приостановит выдачу грин-карт 01:32
Новый Lada Largus остался без автосалона: ММАС-2020 отменили 01:01
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:44
День Земли столичные экологи отметят флешмобом 00:24
Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к границе Беларуси 00:19
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 21.04.2020
Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата 21.04.2020
СМИ: Трамп запретит въезд в США по рабочим визам на 90 дней 21.04.2020
СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа 21.04.2020
Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса 21.04.2020
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания 21.04.2020
Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 21.04.2020
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21.04.2020
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21.04.2020
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 21.04.2020
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 04:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье инспектор ДПС два года брал взятки за проезд грузовиков

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае бывший инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части пятой статьи 290 УК РФ).

В Уфе железнодорожника заподозрили во взятках в миллион рублей

По данным регионального следственного управления СК РФ, в течение 2018-2019 годов полицейский получал от одного из предпринимателей деньги за беспрепятственный проезд грузовиков через стационарные посты ДПС. За одну услугу злоумышленник требовал пять тысяч рублей. За два года он получил от коммерсанта не менее 260 тысяч.

Преступление выявлено при совместной работе сотрудников ФСБ и подразделения собственной безопасности краевого УМВД. В конце 2019 года обвиняемого уволили. Сейчас он задержан.

Экс-полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Евро рос выше 84 рублей
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Как бороться с кражей денег с электронных счетов