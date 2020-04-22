В Забайкалье инспектор ДПС два года брал взятки за проезд грузовиков

В Забайкальском крае бывший инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части пятой статьи 290 УК РФ).

По данным регионального следственного управления СК РФ, в течение 2018-2019 годов полицейский получал от одного из предпринимателей деньги за беспрепятственный проезд грузовиков через стационарные посты ДПС. За одну услугу злоумышленник требовал пять тысяч рублей. За два года он получил от коммерсанта не менее 260 тысяч.

Преступление выявлено при совместной работе сотрудников ФСБ и подразделения собственной безопасности краевого УМВД. В конце 2019 года обвиняемого уволили. Сейчас он задержан.

Экс-полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.