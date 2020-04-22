Жителей Приамурья будут судить за нарушение самоизоляции

В Амурской области полиция передала в Благовещенский городской суд административные дела против четырех жителей областного центра, которые нарушили предписанный им режим самоизоляции.

После возвращения из Таиланда, в аэропорту они были письменно предупреждены о неукоснительном соблюдении карантина в течение 14 дней.

Установлено, что одна из нарушительниц пренебрегла режимом самоизоляции и выехала за пределы Благовещенска. Еще одна супружеская пара не открыла дверь приехавшим с проверкой сотрудникам МВД. Потом они пояснили, что спали и не слышали звонка.

Предстанет перед судом и один из частных предпринимателей, который, нарушая запрет, торговал в одном из павильонов.

В ближайшее время материалы будут рассмотрены по существу, сообщается на сайте суда.