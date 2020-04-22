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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сказка по взмаху руки

Как создавалась анимация к сериалу "Зулейха открывает глаза"
Текст: Олег Корякин
Российская газета - Неделя - Урал № 88(8142)
На этой неделе завершается показ сериала "Зулейха открывает глаза". Зрители уже обратили внимание на то, что в киноповествование вплетена сказка о птице Симург, неразрывно связанная с сюжетом картины. Но не многие знают, что автор романа Гузель Яхина пригласила поучаствовать в создании этой анимационной истории известного российского и татарстанского художника Рашита Сафиуллина, декоратора фильма "Сталкер" Андрея Тарковского. Мы пообщались с ним и выяснили, как рождалась идея мульт­фильма, а заодно узнали о его новой недавно изданной книге.
В киноповествование вплетена сказка о птице Симург. Так ее представил Рашит Сафиуллин. Фото: Из архива Рашита Сафиуллина В киноповествование вплетена сказка о птице Симург. Так ее представил Рашит Сафиуллин. Фото: Из архива Рашита Сафиуллина
В киноповествование вплетена сказка о птице Симург. Так ее представил Рашит Сафиуллин. Фото: Из архива Рашита Сафиуллина

- Как вы решили принять участие в создании фильма "Зулейха открывает глаза"? Гузель Яхина рассказывала, что она приехала в Свияжск уговаривать вас сделать анимацию для сериала.

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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- Ну уж уговаривать-то меня не пришлось (смеется). Я быстро согласился. Изначально авторы картины по-своему представляли, какой должна быть анимация в сериале. Хотели сделать нормальный мультфильм с персонажами. Но Зулейха-то рассказывает сказку детям в тяжелых обстоятельствах и от случая к случаю! Я высказал мнение, что она не должна быть, как диснеевская, с цветными картинками. Надо, чтобы история перетекала из реальности в сказку. Вот героиня, к примеру, муку размешивает. Провела по ней рукой - птица получилась… Вспорхнула. Или к замерзшему стеклу ладошкой прикоснулась, тоже фигура птицы возникла. Гузель Яхиной эта идея очень понравилась. И мы, довольные, навыдумывали с ней разных ходов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Гузель Яхина отказалась от дискуссий о романе "Зулейха открывает глаза"

А в финале сказки из многих птиц одна большая получается. И тут я вспомнил, что видел съемки, как скворцы очень красиво "танцуют" в небе. Они в этот момент изображают огромную птицу - от ястребков обороняются. И я говорю: "Вот что надо в финале. Отправьте режиссера и оператора туда, где это происходит, и снимите!" Не знаю, решились ли они на это.

- В итоге что-то из вашей анимации вошло в фильм?

- Художник Елизавета Скворцова прислушалась к моим идеям, но в процессе съемок полностью переработала концепцию. И это нормально, главное - результат. Она добавила национальную тему, орнамент. Получилась замечательная анимация. Я уже написал ей, что в восторге. Тем не менее в титрах значусь как художник-постановщик. И за это я благодарен создателям фильма.

Фото: Диана Арбенина и Ночные Снайперы/youtube
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- Вы еще сделали могильные камни на кладбище, где похоронены дочери Зулейхи…

- Да, их показывают в начале первой серии. Мы вместе с двумя-тремя декораторами и бутафорами за полдня справились с задачей. У меня есть своя технология. Еще в финале фильма в кадре должны промелькнуть несколько моих картин, которые "написал" Юзуф.

- Сейчас самый популярный вопрос - как вы проводите время в самоизоляции? Задам его и вам.

- Замечательно провожу. Работаю, работаю и работаю. Эмали делаю, с внуком рисую (смеется), ему 3,5 года. Он недавно нарисовал "печального паука". Так что я здесь счастлив, в этой изоляции. Единственная проблема - не могу в Казань по­ехать. Там в культурный центр "Смена" недавно книга моя пришла "Декорации "Сталкера". Рассказы художника из зоны событий". Ее издали в Санкт-Петербурге тиражом 1,5 тысячи экземпляров.

Рашит Сафиуллин: Я счастлив в этой самой изоляции. Работаю, работаю и работаю. Фото: Из архива Рашита Сафиуллина

Надеюсь, теперь данная тема наконец-то будет закрыта. Я и раньше пытался поставить точку в этой истории: в Швейцарии книга о съемках "Сталкера" выходила, но она не очень мне понравилась. Редактор при­внесла туда слишком много своих идей. А сейчас хорошая книга вышла. Андрей Андреевич, сын режиссера, видел ее PDF-макет, ему понравилось. Получил я одобрение и от коллег и сподвижников Андрея Тарковского.

- Презентацию планировали делать?

- Да, она будет в Казани, в "Смене". А может, еще в Москве или Санкт-Петербурге. Для меня, конечно, хлопотно куда-то ехать. Не хочется отрываться от своих картинок.

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