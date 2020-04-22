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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Немцы в городе

Корреспондент "РГ" совершил виртуальную прогулку "Пешком по Вятке" и посетил музеи, не выходя из дома
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 88(8142)
С переходом на режим самоизоляции свободного времени стало больше, посвятить бы его походам в музеи и на выставки! Однако все культурные учреждения закрыли свои двери перед посетителями.
Старожилы Кирова вспоминают: К пленным относились хорошо, душевно. Фото: проект "Пешком по Вятке" Старожилы Кирова вспоминают: К пленным относились хорошо, душевно. Фото: проект "Пешком по Вятке"
Старожилы Кирова вспоминают: К пленным относились хорошо, душевно. Фото: проект "Пешком по Вятке"

Но это в реальном мире. Что же касается виртуального, жизнь в них не только не прекратилась, но и заиграла новым красками на просторах соцсетей.

Экскурс в историю

Организатор проекта "Пешком по Вятке" (просветительские прогулки-экскурсии по Кирову. - Прим. ред.) Антон Касанов ведет на своих страницах в соцсетях цикл крайне любопытных исторических экскурсов.

Фото: РИА Новости
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Среди них одна весьма необычная - "Пленные немцы в Кирове и их архитектурное наследие: правда и вымысел". Вклад пленных солдат вермахта в архитектуру, благоустройство Кирова и в целом их жизнь в областном центре в середине - второй половине 1940-х годов - тема интересная и до сих пор малоисследованная. Историк рассказывает кировчанам, когда и в каком количестве пленные появились в Кирове, к каким объектам строительства они причастны или (вопреки устоявшемуся мнению) не имеют никакого отношения, об отношении кировчан к солдатам армии врага, об их питании, внешнем виде, манерах.

Например, мало кто знает, что один из создателей кировского футбольного клуба "Динамо" - потомок поволжских немцев Александр Келлер. Именно он к середине 50-х годов прошлого века поднял команду с любительского до профессионального уровня.

Не менее интересна экскурсия по грузинским местам Вятки. Касанов очень увлекательно рассказывает о грузинах, которые жили, творили либо томились в Вятке до революции. Так, Николай Джмухадзе летом 1909 года был выслан на вятскую землю из Тифлисской губернии за оппозиционную деятельность в годы Первой русской революции.

Фото: Из архива Кирилла Набутова
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- Джмухадзе обладал уникальной для наших краев профессией - он был художником-декоратором и архитектором, прошедшим обучение в Венской академии. Самая известная работа Джмухадзе в Вятке - это декор интерьеров особняка Тихона Булычева, где талантливый грузин создал стрельчатые готические арки с восточными росписями, - рассказывает Антон Касанов.

И именно в Вятке свой первый спектакль поставил грузинский режиссер театра и кино, основоположник грузинского театра, народный артист Грузинской ССР Котэ Марджанишвили. Это был "Дядя Ваня" Чехова.

- Есть разные форматы экскурсий в условиях самоизоляции, - говорит Антон Касанов. - Некоторые проводят их с помощью гугл-панорам или яндекс-карт. Но в основном экскурсоводы делают лекции, стримы в социальных сетях. Я пошел по такому же пути и два раза в неделю в нашей группе "ВКонтакте" провожу прямые эфиры на какую-то определенную тему. Это одновременно лекция-монолог и общение с подписчиками. Реакция положительная, у нас очень большая аудитория, в паблике 31 тысяча человек - люди ищут возможности отвлечься от текущей повестки. Конечно, все это никогда не заменит реальные экскурсии. Хотелось бы верить, что мне еще доведется поводить их в этом году.

Залезть в бутылку и остаться в живых

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) совместно с центром современного искусства "Галерея прогресса" тоже развернул онлайн-деятельность по просвещению кировчан. В интернете проходит серия публичных интервью на самые разные научные темы. Их названия говорят сами за себя.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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В "Остаться живым: психологические последствия пандемии и наша реакция на кризис" речь шла о психологических последствиях самоизоляции, реакции населения на кризис, а также о том, что делать, если преследуют страхи, надвигается апатия и тревожит неопределенность. А в интервью "Залезть в бутылку: химики и экологи о бытовом мусоре" эксперт рассказал об обнаружении учеными фермента, разлагающего пластиковые бутылки на 90 процентов. Значит ли это, что начнется новая эра в переработке бытового мусора и мусорные полигоны уйдут в прошлое?

А еще ИЦАЭ в прямом эфире из Кировской областной научной библиотеки имени Герцена проводит non-fiction-шоу "Научные чтения" в формате онлайн-трансляции. Это проект, призванный вызвать интерес к книгам данного жанра. Известные в городе персоны (актеры, журналисты, бизнесмены, политики) получают от центра на выбор научно-популярную книгу, изучают ее, а потом ярко и вдохновенно рассказывают зрителям о том, что они узнали, и зачитывают понравившиеся отрывки.

- В "обычной" жизни ИЦАЭ Кирова занимается организацией просветительских мероприятий в театрах, библиотеках, вузах, кафе и барах - везде, где есть подходящая площадка, - говорит руководитель центра Светлана Занько. - В самом центре ежедневно проводились занятия со школьниками и вечерние встречи с горожанами. Главное направление - популяризация научных знаний, научпоп. А с 17 марта мы запустили наш первый онлайн-проект "Лекторий на диване", достав архивные лекции и устроив по ним викторину. А затем и другие наши ток-шоу перебрались в интернет. Судя по статистике ВК и Youtube, самый востребованный формат - это живое общение с популяризаторами науки, где можно задать вопрос и получить ответ, добавить свой комментарий к "вкусному" разговору.

Холсты на экране

Сотрудники Вятского художественного музея (ВХМ) имени Васнецовых организовали серию видеолекций о шедеврах живописи, хранящихся в его коллекции.

Так, научный сотрудник музея Катерина Опалева рассказала о художественных особенностях картины народного художника РФ Виктора Харлова "Обитель". Картина представлена на персональной выставке художника "Пейзаж русской души", и, хотя ее нельзя увидеть, посетив музей лично, рассмотреть ее в деталях и подробно узнать о ней можно на страницах музея в соцсетях.

В преддверии 9 Мая в музее идет работа по созданию выставки и аудиопроекта "Письма с фронта. Аудиодневник". Суть его в том, что музей представляет фронтовые письма кировчан и предлагает их зачитать вслух, записать в виде аудиофайла и прислать в музей. Аудиопроект будет размещен на интернет-ресурсах музея, а затем озвучен на выставке, посвященной памятной дате.

А с участием маленьких кировчан музейный центр творческого развития создает виртуальную выставку детских рисунков под названием "Покажи, как прекрасен этот мир". Для этого надо прислать фотоработы, которые попадут в виртуальный альбом выставки.

А как у соседей?

Музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино" закрыт с 18 марта. Поскольку все его сотрудники находятся на "удаленке", прогуляться по музею можно в виртуальном режиме с помощью 3D-панорам, фотографий и видео.

"Как только самоизоляция закончится, мы буквально на следующий день распахнем двери музея, - говорит его директор Нина Жиркова. - Готова программа всех мероприятий, которая сегодня обозначена в событийном календаре, их формы. Я думаю, что задержки не будет".

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