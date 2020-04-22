Как стало известно "РГ", первую партию стратегически важной продукции саранский завод "Лисма" планирует запустить в производство уже в конце апреля. В советские годы здесь выпускалась каждая четвертая лампочка в СССР. Бактерицидная лампа - тоже еще советская разработка, последняя модель из линейки таких приборов.

- Их выпуск был прекращен три года назад - из-за ужесточения российского законодательства в отношении использования ртути, - рассказал управляющий директор завода Игорь Константинов. - Но дело в том, что ультрафиолетовый спектр излучения обеспечивают именно соединения ртути - здесь ей альтернативы нет. Наши специалисты постоянно экспериментируют с UVC-светодиодами, но пока их эффективность в десятки раз ниже, а стоимость существенно выше. Сейчас мы экстренно восстанавливаем выпуск, потому что в условиях пандемии коронавируса и острого дефицита обеззараживающих приборов эта лампа жизненно необходима.

Как известно, с этого года в РФ ограничено применение ртутьсодержащих ламп для освещения. Однако на бактерицидные приборы это не распространяется.

Для ежедневной обработки достаточно включить прибор на 10-15 минут, а затем проветрить помещение

- Во всем мире для производства обеззараживающих приборов используется одна технология - с применением ртути, - пояснил директор предприятия по развитию и экономике Сергей Ермаков. - Ультрафиолет - один из самых дешевых способов бактериологической обработки. Лампы могут использоваться как в быту, так и в учреждениях здравоохранения, на социальных объектах, в промышленности, ЖКХ, - для обеззараживания продуктов, воды, - и даже в полевых условиях: к примеру, когда разворачивается госпиталь. Да, модель, которую мы восстанавливаем, устарела, - мы выпускали ее еще с начала 90-х, у нее есть недостатки: высокая температура, низкий срок службы, она генерирует озон - после использования нужно проветрить помещение. Но возникла огромная проблема: в России сегодня бактерицидных ламп просто нет. Производились они из импортных комплектующих, а сейчас все страны отказали в поставке: в условиях пандемии Европа полностью переориентировала производство на себя, Китай - тоже. А наша лампа при всех минусах имеет большой плюс: мы можем производить ее прямо сейчас в больших объемах - до 100 тысяч штук в месяц. На данный момент это хорошее решение.

Модель представлена в двух видах: облучатель открытого типа и рециркулятор - по сути, это мини-вентилятор с лампой, которая облучает поток проходящего сквозь него воздуха, убивая бактерии. Цена вопроса для потребителя - 350 рублей. Для ежедневной обработки достаточно включить прибор на 10-15 минут в каждой комнате, а потом проветрить помещение.

Тем временем завод приступил к разработке еще одного источника света с бактерицидными свойствами, но более мощного, эффективного и удобного в эксплуатации.

- Это будет современная модификация лампы. Да - она тоже ртутная, но утилизацию такой продукции мы обеспечиваем сами - это прописано в договорах на поставку. Для запуска нового производства взаимодействуем с одной из крупнейших госкорпораций, - поделился планами Сергей Ермаков. - Правда, мы идем на риск: для реализации проекта потребуется несколько месяцев - а кто гарантирует, что к тому времени, когда кризис минует, госпотребитель опять не повернется к зарубежному производителю? Ведь, когда вводились все эти запреты, специалисты светотехнической отрасли предупреждали, чем чревата полная зависимость от импорта. И вот сейчас это "выстрелило": пандемия - а бактерицидных ламп нет. Нам нужна четкая долгосрочная государственная политика на дальнейший период - чтобы было понятно, на какие объемы мы можем рассчитывать. И это не протекционизм - мы умеем конкурировать и с западными производителями, и с тем же Китаем. Нам не надо дотаций: мы сделаем сами лучше и дешевле. Нам нужны внятные правила игры с понятной перспективой.

Кстати

В условиях пандемии ряд предприятий республики сумели в сжатые сроки переориентировать производство для нужд медицины. Так, механический и приборостроительный заводы в Саранске разрабатывают конструкторскую документацию и подготовку производства клапанных быстроразъемных систем для кислорода. Завод по выпуску медоборудования готовит персонал двух передвижных дезинфицирующих станций, а также создает мобильный комплекс для дезинфекции медицинской одежды. На "Электровыпрямителе" ведутся переговоры с поставщиками комплектующих для систем подачи кислорода в больницах. Местные производители алкоголя взялись обеспечить жителей региона дезинфицирующими средствами. Швейные предприятия наладили выпуск стратегического на сегодня товара - медицинских масок, а также производство одноразовых медицинских комбинезонов и бахил.

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