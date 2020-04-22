Парки начали зарабатывать на розариях

Красивые цветники и офисы под открытым небом становятся популярнее в городских парках по всей стране. Об этих тенденциях было сказано на вебинаре, посвященном созданию оптимального городского парка.

"У нас очень сильно меняется жизнь. У меня ощущение, что многие люди будут работать теперь не с рабочего места. Это уже происходило и будет происходить быстрее. Может ли парк стать местом для размещения для каких-то офисных, условно-офисных общедоступных пространств?" - спросил участников модератор вебинара, замдиректора ФАУ "Проектная дирекция минстроя России" Джемал Сурманидзе.

Это уже происходит, отметил директор Центрального парка развлечений им. М. Горького в Перми Рашид Габдуллин: "Сегодня ситуация нас очень сильно подтолкнула к тому, что работать можно дистанционно. Работать в парке при комфортных условиях - свежий воздух, наличие качественного интернета - вполне возможно".

По словам Габдуллина, это может стать одним из факторов роста популярности парка, причем не требующим особых затрат. "Если мы создаем какую-то беседку, в которой человек может подключить в розетку свой компьютер, если на территории парка есть wi-fi - уже рабочее место создано. Мы еще подушку туда кладем и плед", - рассказал директор парка.

Также среди последних тенденций - увеличение числа парков с красивыми цветниками. "Ландшафтное решение в виде розария можно продавать как некую выставку. Такие примеры есть в России - когда ребята, которые занимались продажей цветов, сделали ландшафтные парки и зарабатывают на том, что люди пришли, посмотрели, отдохнули в этой уникальной среде", - сказал Габдуллин.

Создание розариев или сиреневых садов не требует каких-то особых, экстравагантных решений, говорит председатель Совета НКО "Ассоциация парков", директор московского парка "Сокольники" Андрей Лапшин. Но это может приносить парку деньги - люди готовы платить за вход на красивые территории. При этом такие цветники нужно правильно спланировать, подчеркивает Лапшин. "Что такое розарий? Это не просто розы. Это свадебные мероприятия, разного рода корпоративные мероприятия. Значит этот розарий нужно правильно спроектировать, чтобы там были небольшие беседочки, которые позволят людям не только любоваться цветами, но чтобы можно было туда прийти и провести мини-фуршет, мини-мероприятие. Уверен, что такие зоны будут пользоваться колоссальным спросом!"

Городские парки, по мнению Лапшина, еще и идеальное место для проведения модных сейчас среди молодежи маркетов. Это тоже принесет паркам и коммерческую выгоду. Рестораны, обслуживающие молодежь, будут платить парку арендную плату, которую тот пустит на содержание своей территории.

Пока же, по словам Габдуллина, половину дохода паркам обычно дают аттракционы.