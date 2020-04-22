Правительство России определило УАЗ, ГАЗ и Ford Sollers единственными поставщиками в регионы почти 1,3 тысячи автомобилей "скорой помощи". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

От качества, надежности и эффективного оснащения "скорой помощи" сегодня тоже зависит ситуация с распространением в стране COVID-19. Фото: Сергей Михеев

Помимо того что этот заказ поддержит предприятия экономически, он возлагает на них и большую ответственность. От качества, надежности и эффективного оснащения "скорой помощи" тоже зависит ситуация с распространением в стране коронавирусной инфекции. Это понимают на автозаводах. И им есть что предложить медикам.

"Наш новый реанимобиль разработан на базе "Профи" для органов здравоохранения, - сообщил "РГ" исполнительный директор ООО "УАЗ" Алексей Спирин. - Эти спецверсии предназначены для проведения интенсивного лечения силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния тяжелых пациентов на догоспитальном этапе".

Первая партия из 132 машин класса С (реанимобиль) будет передана региональным медучреждениям в мае. Их производство стартовало в Ульяновске 13 апреля. Машины отличает лимонный цвет кузова. Полный привод обеспечивает высокую проходимость в условиях плохих дорог и сельской местности. Оборудование позволяет проводить полный комплекс реанимационных мероприятий.

Реанимобиль оснащен аппаратом ИВЛ, ингалятором, дефибрилятором, электрокардиографом. Есть устройства для дезинфекции рук и мединструментов

А укороченный кузов газовского реанимобиля обеспечивает хорошую маневренность в городе. Машины тоже оборудованы по полной программе, включая аппараты ИВЛ.

В Нижнем Новгороде госзаказу тоже рады, но с оговорками. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Горьковского автозавода, он произведет 473 реанимобиля, это примерно треть от общего заказа таких машин.

Однако на ГАЗе считают, что в условиях эпидемии логичнее было бы приобретать не дорогие реанимобили в небольшом количестве, а "скорые" класса B или А. Они обеспечивают быстрый выезд бригад и оперативную доставку пациентов. И дешевле реанимобилей.

Впрочем, в условиях распространения коварной COVID-19, по всей видимости, медикам сегодня нужны и дорогие реанимобили, в которых больше шансов довезти тяжелого пациента до больницы живым.