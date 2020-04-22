В Нижегородской области скончался седьмой пациент с коронавирусом - мужчина 74 лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, у умершего были хронические заболевания. Он скончался в стационаре несмотря на усилия медиков.

- Важно пресечь любые слухи и мифы о количестве умерших. Мы обязаны проверить все факты и причины смерти. До момента верификации патологоанатомической службы и официального заключения ни в коем случае нельзя говорить о том, от чего умер конкретный человек, - пояснил замгубернатора.

На сегодняшний день в Нижегородской области подтверждено 929 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки было подтверждено 69. На ИВЛ находятся 24 пациента, еще 124 человека пользуются кислородной поддержкой.

Ранее замгубернатора сообщил о том, что в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией находится один из врачей. "Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное. Верим в чудо и молимся вместе с близкими", - написал Давид Мелик-Гусейнов.