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22.04.2020 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области троих рыбаков нашли мертвыми в машине

Текст: Антон Дерябин

Троих мертвых мужчин нашли в машине в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Под Белгородом провалились под лед и утонули два рыбака

Погибшие оказались жителями поселка Тоншаево. Известно, что 20 апреля этого года они приехали порыбачить в районе деревни Плащенер. Ночью их машина застряла в реке.

Следователи считают, для того, чтобы согреться, на ночь они включили двигатель, заснули и отравились выхлопными газами. Эта версия пока основная, так как следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются другие обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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