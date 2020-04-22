В Нижегородской области троих рыбаков нашли мертвыми в машине

Троих мертвых мужчин нашли в машине в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Погибшие оказались жителями поселка Тоншаево. Известно, что 20 апреля этого года они приехали порыбачить в районе деревни Плащенер. Ночью их машина застряла в реке.

Следователи считают, для того, чтобы согреться, на ночь они включили двигатель, заснули и отравились выхлопными газами. Эта версия пока основная, так как следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются другие обстоятельства трагедии.