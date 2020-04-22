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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спецназ в белых халатах

В Оренбурге медики "скорой", обслуживающие больных COVID-19, живут на работе
Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 88(8142)
В режиме строгой изоляции работают в Оренбурге сотрудники специальных противоэпидемических бригад "скорой помощи". С начала апреля медики живут прямо на станции, не контактируя ни с близкими, ни с коллегами - чтобы случайно не заразить их. Этот выбор они сделали сами.
Первыми на изоляцию ушли Ильнур Музафаров, Вадим Сатубалдин и Александр Мозгунов. Фото: Личный архив сотрудников противоэпидемических бригад Первыми на изоляцию ушли Ильнур Музафаров, Вадим Сатубалдин и Александр Мозгунов. Фото: Личный архив сотрудников противоэпидемических бригад
Первыми на изоляцию ушли Ильнур Музафаров, Вадим Сатубалдин и Александр Мозгунов. Фото: Личный архив сотрудников противоэпидемических бригад

В отдельном корпусе разместились три бригады: восемь фельдшеров и два врача.

- Если один медработник заразится - он станет рассадником инфекции и для пациентов, и для коллег. Чтобы не допустить такого, мы решили сработать на опережение: сформировать для работы с инфицированными коронавирусом пациентами и контактировавшими с ними людьми отдельное подразделение, которое не будет соприкасаться с "чистыми" сотрудниками, - пояснил главврач станции скорой помощи Оренбурга Валентин Иванов. - Бросили клич, первыми откликнулись три фельдшера: Вадим Сатубалдин, Ильнур Музафаров и совсем еще "зеленый" новичок Александр Мозгунов, его стаж - всего полгода. Их предупредили, что жить предстоит в полной изоляции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Под жилье для добровольцев переоборудовали здание во дворе станции, где прежде находился диализный центр: поставили душевую кабину, стиральную машинку, телевизор, микроволновку, обеспечили мобильной связью. Первая тройка смельчаков заселилась сюда пятого апреля. "Горжусь своими коллегами - это настоящие герои!" - заявила глава областного минздрава Татьяна Савинова.

- Нет, героем себя не считаю - это моя работа, - говорит 29-летний Вадим Сатубалдин. - Родители, конечно, очень беспокоятся, особенно мама: первое время постоянно просила вернуться домой. Но увижу я их еще нескоро.

Чтобы успокоить близких, Вадим в ходе видеозвонков показывает им одноразовый защитный костюм из десяти слоев - в таких он и его товарищи выезжают к пациентам. Машина дезинфицируется перед каждым выездом. Трехразовым питанием фельдшеров обеспечивают больница и местная ресторанная сеть. Режим работы - сутки через трое. Из здания они выходят только на вызов.

Благодаря добровольцам их коллеги, работающие с обычными больными, не подвергаются риску

Вскоре к Вадиму, Ильнуру и Александру прибыло пополнение. Поскольку на выездах приходится еще и таскать носилки, предпочтение при отборе отдавали мужчинам. Единственная девушка в составе противоэпидемического "спецназа" - фельдшер Юлия Зайковская.

Фото: https://vk.com/kvzpb_official
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- Приходится иногда мальчишек гонять - если посуду не помыли, за собой не убрали, - улыбается Юля. - Наша бригада заселилась шестого апреля. Работаем в авральном режиме: в сутки бывает до 18 вызовов. Постоянно дышим дезсредствами, от масок уже болячки, в спецкостюмах очень жарко даже сейчас - а что будет летом?.. Но на "скорой" работают лишь те, кто по-настоящему любит это дело - другие здесь не задерживаются. Приходится оказывать и психологическую помощь: зачастую больной, узнав, что у него положительный результат на коронавирус, впадает в панику.

Единственная девушка в составе медицинского спецназа - Юлия Зайковская (в центре). Фото: Личный архив сотрудников противоэпидемических бригад

На станции рассказали о курьезных случаях: когда "скорая" приезжала к человеку, заявившему, что контактировал с приезжим из Китая. А потом оказалось, что контакт был аж в прошлом году. Другой просто слышал рядом на улице итальянскую речь, третий жаловался, что "кошка выходила на улицу и могла принести в дом заразу"...

По нормам, тест на коронавирус медработники проходят раз в десять дней. У сотрудников противоэпидемических бригад мазок берут чаще - раз в пять-семь дней. Недавно фельдшерские группы усилили двумя врачами - для оказания специализированной помощи людям в очагах инфекции.

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- Ребята - молодцы! Весь догоспитальный этап берут на себя, - говорит Валентин Иванов. - Благодаря им 50 других бригад, обслуживающих обычных больных, не подвергаются риску. Пока никто из работников "скорой" у нас не заразился. Что касается материального поощрения, то в среднем фельдшеры на станции получают 30 - 35 тысяч рублей, но у наших добровольцев выйдет вдвое больше - около 70 тысяч рублей без учета федеральных надбавок, которые ввел президент. Когда завершится их добровольная изоляция, неизвестно, но обратно пока никто не запросился.

Сами же "спецназовцы" в белых халатах признаются, что скучают по дому.

- Мои родители уже пожилые и нуждаются в моей помощи, - вздыхает Юлия Зайковская. - Но назад дороги нет. Как будет развиваться эпидемическая ситуация дальше, не могу сказать - это только начало. Могу лишь пожелать всем не поддаваться панике и соблюдать меры безопасности. Берегите себя и своих близких! А мы будем нести эту ношу до конца.

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