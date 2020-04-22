В Оренбуржье мать жестоко избила младенца

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения младенца. Видеозапись инцидента была опубликована накануне в социальных сетях.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, в ролике фигурирует жительница Соль-Илецка. На кадрах зафиксировано, как молодая женщина достает ребенка из кроватки, а спустя некоторое время начинает бить его по различным частям тела. Малыш кричит, но мать продолжает наносить удары, в том числе по голове.

Видеоролик вызвал бурный общественный резонанс. Реакция правоохранительных органов была немедленной. В тот же день по итогам проверки возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего".

- Ребенок изъят из семьи органами опеки, будет решаться вопрос о его дальнейшем жизнеустройстве, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области. - Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для матери. Кроме того, следователям предстоит дать правовую оценку работе органов системы профилактики. Расследование взял на контроль и.о. руководителя регионального СК.