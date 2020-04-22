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22.04.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми помоют Центральный рынок и другие места скопления людей

Текст: Инесса Суворова (Пермь)

Мэрия Перми приняла решение увеличить количество мест в городе, где необходимо проводить дополнительную санитарную обработку.

Фото: Istock
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Об этом на заседании комиссии по ЧС объявил глава города. Теперь к остановочным комплексам городского транспорта, обработка которых ведется с начала самоизоляции, добавятся места концентрации пешеходов.

Из названных - пересадочные пункты у Центрального колхозного рынка, фабрики Гознак, стадиона "Динамо", на площади Дружбы, на Перми II, а также перекрестки улиц Ленина и Комсомольского проспекта, Чкалова и Героев Хасана, Ленина и Попова и другие. Всего таких мест в Перми насчитывается около 25.

До начала следующей недели главы районов должны разработать единый городской план обработки таких точек спецсредствами.

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