В Перми помоют Центральный рынок и другие места скопления людей

Мэрия Перми приняла решение увеличить количество мест в городе, где необходимо проводить дополнительную санитарную обработку.

Об этом на заседании комиссии по ЧС объявил глава города. Теперь к остановочным комплексам городского транспорта, обработка которых ведется с начала самоизоляции, добавятся места концентрации пешеходов.

Из названных - пересадочные пункты у Центрального колхозного рынка, фабрики Гознак, стадиона "Динамо", на площади Дружбы, на Перми II, а также перекрестки улиц Ленина и Комсомольского проспекта, Чкалова и Героев Хасана, Ленина и Попова и другие. Всего таких мест в Перми насчитывается около 25.

До начала следующей недели главы районов должны разработать единый городской план обработки таких точек спецсредствами.