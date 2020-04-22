В Перми создали приложение для поиска работы самозанятым

В Пермском крае презентовали приложение для смартфонов, с помощью которого самозанятые граждане могут найти себе работу. Об этом сообщили в администрации Прикамья.

Приложение позволяет найти несложную работу или заказать соответствующую услугу, например, отремонтировать кран или поменять замок в дверях.

- Это не только поможет всем желающим отыскать работу, но заметно облегчит отправку налоговой отчетности, - говорит Антон Жаворонков, директор компании-разработчика. - Исполнитель сможет указать свои данные, по которым зарегистрирована его самозанятость, сразу же это будет проверено, и пройдет верифицикация с возможностью отправлять данные в приложение "Мой налог".

Этот продукт позволяет работать без риска, что банк заподозрит что-то противозаконное в периодических перечислениях и заблокирует счет. Разработчики в этом полностью уверены.

Сейчас они трудятся над тем, чтобы корректно интегрировать электронную документацию налоговой службы в свое приложение. Это делается для того, чтобы пользователи могли обойтись без лишних действий при работе в приложении.