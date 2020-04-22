В Перми запустили мобильную кассу для приема коммунальных платежей

Муниципальное предприятие коммунального и теплового хозяйства в Перми начнет принимать платежи за услуги в специальном автомобиле. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Пока такой способ оплаты обкатывается в микрорайоне Вышка-2. Автомобиль коммунальщиков, обычный УАЗ "буханка" будет с завтрашнего дня находиться у дома № 4 по улице Сигаева. Жители микрорайона смогут подойти и заплатить там за горячую воду и отопление. Это сделано в основном для пожилых людей, тех, кто не пользуется интернетом для оплаты коммунальных услуг.

Чтобы не стать жертвой мошенников, власти рекомендуют проверить документы у того, кому сдаются деньги. И обязательно необходимо сохранить чек об оплате. Плата будет приниматься с 11 до 16 часов.