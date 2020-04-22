В Пермском крае коронавирус выявлен у 32 медработников

В Пермском крае у 32 сотрудников медицинских учреждений выявлена коронавирусная инфекция. Последние четыре случая зафиксированы за последние сутки.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, все 32 сотрудника медучреждений к моменту подтверждения заражения COVID-19 находились в изоляции и проходили лечение. В основном это сотрудники инфекционных поликлиник, которые ранее имели контакт с зараженными пациентами.

Напомним, Роспотребнадзор за последние сутки выявил 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. В частности, инфицированными оказались 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 266, из них 191 находятся на лечении, выздоровели 43 человека, трое умерли.