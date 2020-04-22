В Прикамье создан координационный совет по реализации нацпроектов

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании координационного совета по реализации национальных проектов в Пермском крае.

Председателем совещательного органа является глава региона. В документе отмечается, что собираться совет будет не реже одного раза в квартал. Основная задача совета - повышение эффективности реализации национальных проектов в Прикамье.

В состав совета вошли председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова, учредитель благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ирина Ивенских, председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Клепцин, ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Ирина Корюкина, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая, уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков, уполномоченный по правам человека Павел Миков, исполнительный директор Совета муниципальных образований Александр Русанов, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов, председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова, члены правительства Пермского края и администрации губернатора.

Напомним, в Пермском крае реализуются все 12 национальных проектов, инициированных президентом. В этом году на проекты планируется направить 10 миллиардов рублей. Более подробную информацию об исполнении нацпроектов можно найти здесь.