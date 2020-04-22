В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом

В Саратовской области число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 190.

По данным областного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, утром 22 апреля подтверждены еще 22 случая инфицирования.

Больше всего заболевших в Саратове - 6 человек, в Энгельсском и Перелюбском районе - по три человека, в Аткарском районе - два человека, в Балаковском, Балашовском, Марксовском, Саратовском, Татищевском районах - по одному заболевшему. Впервые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Духовницком, Лысогорском и Самойловском районах.

Почти половина заболевших ранее контактировали с другими больными коронавирусом.

Всего лабораторными исследованиями подтверждено 190 случаев заболевания на территории Саратова и 23 муниципальных районов области.