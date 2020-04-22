Добровольцы общественной организации Совет отцов Нижнего Новгорода приступили к сборке компьютеров для многодетных и малоимущих семей.

Основной мастер - один из активистов организации Михаил Семикин. В обычной неволонтерской жизни он предприниматель и психолог. В 1990-е работал в известной IT-компании, так что с умной техникой на "ты". В Совете трудится "для души".

- У нас есть чат городского Совета отцов. И вот как-то на него поступила просьба от многодетной семьи о компьютере, - рассказал корреспонденту "РГ" Михаил. - В семье четыре школьника, и на всех один старенький планшет. Понятно, что из-за недавно введенного дистанционного образования учиться у детей толком не получается. Вот мы и бросили клич, чтобы те, у кого есть ненужная техника, привезли ее нам. Администрация города выделила помещение для сбора техники в территориальном общественном самоуправлении Нижегородского района. Здесь из привезенных комплектующих я собрал нормальный компьютер, и на прошлой неделе мы его вручили той семье. Сейчас к нам поступило уже 34 заявки от многодетных семей, у некоторых из них по восемь ребят! Собранную технику будут развозить наши волонтеры.

По словам Михаила Семикина, для сборки работоспособного компьютера необходимы комплектующие, которым не старше 12 лет. Оставить заявку можно по телефонам, указанным ниже, а также через группы в соцсетях "Совет отцов Нижнего Новгорода".

Эта общественная организация не только собирает и дарит компьютеры: волонтеры развозят пожилым лекарства и продукты. Как, впрочем, и многие другие добровольцы в регионе. Среди них ребята из школы волонтеров при отделе соцполитики города Бор.

- У нас трудятся 11 человек, включая меня,- говорит руководитель школы волонтеров центра внешкольной работы "Алиса" Ольга Бархатова. - Заказывают в основном лекарства (онкобольные, больные на диализе), продукты. Однажды даже грунт для рассады попросили привезти. Отрабатываем по нескольку заявок в день.

В школе работают и взрослые, и совсем молодые. Например, студенту Артему Кадышеву 18 лет.

- Еще старшеклассником я узнал про школу волонтеров в "Алисе". Пришел, мне понравилось, так и "доброволю" уже четвертый год, - улыбается Артем. - Помогаем старикам, у которых родственники далеко. Получаем заявку в "Вайбере" - куда, кому и что привезти. Беру в администрации маску, перчатки, белую накидку и шапочку - вылитые врачи! Приезжаю, звоню в дверь. При входе оставляю пакет и отхожу на полтора метра. Получатель расписывается в заявке. Иногда, правда, люди сначала настороженно относятся к незнакомцу на пороге, но это с непривычки, наверное.

Контакты Совет отцов Нижнего Новгорода: тел.: +7 (908) 152 15 51 (для заявок на компьютеры), +7 (999) 139 73 65 (для пожертвований).

Кстати

Компьютеры для малообеспеченных семей собирают не только волонтеры Нижнего Новгорода. Так, грузчик из Арзамаса Дмитрий Волков еще в прошлом году создал в "ВКонтакте" группу "С мира по нитке детям Арзамаc", с помощью которой ищет тех, кому нужна эта техника. Предпочтение отдает многодетным семьям. Комплектующие тоже ищет в соцсети. "Есть те, кто привозит компьютеры самостоятельно, другие оставляют адреса, чтобы я приехал за техникой, - рассказал Дмитрий. - Потом я из всех адресов составляю маршрут и еду собирать компьютеры по всему городу. На сборку одного компьютера при наличии всех необходимых комплектующих у меня уходит около трех часов. Обычно я дарю по одному компьютеру в неделю жителям Арзамасского района. Думаем выйти и на другие территории".

А как у соседей?

Пожилые и маломобильные люди Кировской области, находящиеся на самоизоляции, могут оставить заявку о помощи по телефону горячей линии 8 (800) 200 34 11. Волонтеры связываются с заявителем, помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ и выносом мусора. Как вариант - заявку можно оставить с помощью мобильного приложения "ОНФ помощь".

В Удмуртии заявки собирают добровольцы проекта #ПоддЕРжка, который стартовал 30 марта. Основная масса заявок поступает от многодетных или малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов. Заявки принимают в кол-центре ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру (3412) 23 28 00. Желающие оказать помощь нуждающимся могут звонить по телефону (3412) 72 53 85.