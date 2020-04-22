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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Волонтеры начали сборку компьютеров для многодетных семей
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 88(8142)
Добровольцы общественной организации Совет отцов Нижнего Новгорода приступили к сборке компьютеров для многодетных и малоимущих семей.
Собрать из комплектующих работоспособный компьютер Михаилу Семикину не составляет особого труда Фото: Из личного архива Михаила Семикина Собрать из комплектующих работоспособный компьютер Михаилу Семикину не составляет особого труда Фото: Из личного архива Михаила Семикина
Собрать из комплектующих работоспособный компьютер Михаилу Семикину не составляет особого труда Фото: Из личного архива Михаила Семикина

Основной мастер - один из активистов организации Михаил Семикин. В обычной неволонтерской жизни он предприниматель и психолог. В 1990-е работал в известной IT-компании, так что с умной техникой на "ты". В Совете трудится "для души".

- У нас есть чат городского Совета отцов. И вот как-то на него поступила просьба от многодетной семьи о компьютере, - рассказал корреспонденту "РГ" Михаил. - В семье четыре школьника, и на всех один старенький планшет. Понятно, что из-за недавно введенного дистанционного образования учиться у детей толком не получается. Вот мы и бросили клич, чтобы те, у кого есть ненужная техника, привезли ее нам. Администрация города выделила помещение для сбора техники в территориальном общественном самоуправлении Нижегородского района. Здесь из привезенных комплектующих я собрал нормальный компьютер, и на прошлой неделе мы его вручили той семье. Сейчас к нам поступило уже 34 заявки от многодетных семей, у некоторых из них по восемь ребят! Собранную технику будут развозить наши волонтеры.

Фото: Центр городских волонтеров.
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По словам Михаила Семикина, для сборки работоспособного компьютера необходимы комплектующие, которым не старше 12 лет. Оставить заявку можно по телефонам, указанным ниже, а также через группы в соцсетях "Совет отцов Нижнего Новгорода".

Эта общественная организация не только собирает и дарит компьютеры: волонтеры развозят пожилым лекарства и продукты. Как, впрочем, и многие другие добровольцы в регионе. Среди них ребята из школы волонтеров при отделе соцполитики города Бор.

- У нас трудятся 11 человек, включая меня,- говорит руководитель школы волонтеров центра внешкольной работы "Алиса" Ольга Бархатова. - Заказывают в основном лекарства (онкобольные, больные на диализе), продукты. Однажды даже грунт для рассады попросили привезти. Отрабатываем по нескольку заявок в день.

В школе работают и взрослые, и совсем молодые. Например, студенту Артему Кадышеву 18 лет.

- Еще старшеклассником я узнал про школу волонтеров в "Алисе". Пришел, мне понравилось, так и "доброволю" уже четвертый год, - улыбается Артем. - Помогаем старикам, у которых родственники далеко. Получаем заявку в "Вайбере" - куда, кому и что привезти. Беру в администрации маску, перчатки, белую накидку и шапочку - вылитые врачи! Приезжаю, звоню в дверь. При входе оставляю пакет и отхожу на полтора метра. Получатель расписывается в заявке. Иногда, правда, люди сначала настороженно относятся к незнакомцу на пороге, но это с непривычки, наверное.

Контакты Совет отцов Нижнего Новгорода: тел.: +7 (908) 152 15 51 (для заявок на компьютеры), +7 (999) 139 73 65 (для пожертвований).

Кстати

Компьютеры для малообеспеченных семей собирают не только волонтеры Нижнего Новгорода. Так, грузчик из Арзамаса Дмитрий Волков еще в прошлом году создал в "ВКонтакте" группу "С мира по нитке детям Арзамаc", с помощью которой ищет тех, кому нужна эта техника. Предпочтение отдает многодетным семьям. Комплектующие тоже ищет в соцсети. "Есть те, кто привозит компьютеры самостоятельно, другие оставляют адреса, чтобы я приехал за техникой, - рассказал Дмитрий. - Потом я из всех адресов составляю маршрут и еду собирать компьютеры по всему городу. На сборку одного компьютера при наличии всех необходимых комплектующих у меня уходит около трех часов. Обычно я дарю по одному компьютеру в неделю жителям Арзамасского района. Думаем выйти и на другие территории".

А как у соседей?

Пожилые и маломобильные люди Кировской области, находящиеся на самоизоляции, могут оставить заявку о помощи по телефону горячей линии 8 (800) 200 34 11. Волонтеры связываются с заявителем, помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ и выносом мусора. Как вариант - заявку можно оставить с помощью мобильного приложения "ОНФ помощь". 

В Удмуртии заявки собирают добровольцы проекта #ПоддЕРжка, который стартовал 30 марта. Основная масса заявок поступает от многодетных или малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов. Заявки принимают в кол-центре ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру (3412) 23 28 00. Желающие оказать помощь нуждающимся могут звонить по телефону (3412) 72 53 85.

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