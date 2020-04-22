Двум тысячам одиноких малышей наймут персональных больничных нянь

Благодаря пожертвованиям пользователей интернета в этом году будет оплачено 49 тысяч 322 часа работы больничных нянь. Это значит, что около двух тысяч одиноких малышей в 22 больницах шести регионов России будут окружены теплом и заботой.

Няня для сироты

В благотворительной акции "День заботы" приняли участие более 13,5 тысячи человек. Они собрали 8,8 миллиона рублей, которые и пойдут на оплату работы нянь. И оставшиеся без попечения родителей дети, сироты, оказавшись в больницах, не будут там одни.

Организаторы акции - детский благотворительный фонд "Солнечный город" и коммуникационное агентство "АГТ-Сибирь" - опасались, что в нынешних условиях, когда все не просто с экономикой и работой, не удастся собрать нужную сумму. В "День заботы" все желающие помочь жертвуют условную сумму, равную дневной оплате труда. На сайте фонда размещен калькулятор. Иногда даже просто интересно узнать, а сколько в рублях стоит твой рабочий день. Неожиданно мало или много? Конечно, никто не принуждает перечислять строго весь дневной заработок. Как говорится, дело добровольное. Но очень нужное.

Что значит каждый перечисленный в фонд рубль? Это улыбка ребенка, которого взяли на ручки, приласкали, почитали сказку. Ерунда?! А каково даже взрослому находиться в бледных стенах больницы?

"Мы получили результат, который, честно, не ожидали. За пять лет мы преодолевали с акцией много разных кочек и трудностей. В этом году нас поддержали более 13 тысяч человек - невероятных людей, которые доказали, что все возможно, если захотеть", - написала в соцсетях PR-директор "Солнечного города" Мария Малкина.

"Собранная сумма позволит платить зарплату няням целый год и быть рядом с ребятами в Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Симферополе, - говорит гендиректор "АГТ-Сибирь" Елена Гудыно. - Неравнодушные люди не отвернулись от тех, кому нужна помощь".

Каждый год в больницы России попадают сотни малышей-сирот до пяти лет, которым требуется эмоциональная и психологическая поддержка. Скрасить долгие дни в палатах и ускорить процесс выздоровления таким детям помогают няни. Специалистов на эту работу подбирают сотрудники благотворительного фонда "Солнечный город", рассказала его директор Марина Аксенова.

Жители крупных городов России не только финансово поддерживали акцию, но и организовывали онлайн-концерты и лекции. Среди них - певец и шоумен Тимур Родригез, актеры Андрей Кайков, Елена Лядова, Юлия Моргулис, фитнес-модель Екатерина Усманова.

Самая популярная сумма пожертвования в этом году - 180 и 360 рублей. Самая большая сумма от частного лица - 100 тысяч рублей. На первом месте по сумме пожертвований - Новосибирск, на втором - Москва, на третьем - Санкт-Петербург. Кроме России к акции присоединились жители еще 80 стран.

Пицца для врача

То, что сегодня многие не замыкаются в себе, а стремятся поддержать других, подтверждает акция "Пицца для доктора", которую инициировал новосибирский ресторатор" Даниил Прицкау. Он предложил горожанам приобрести сертификаты на доставку пиццы для врачей Городской инфекционной клинической больницы № 1. Со своей стороны ресторан удваивает полученные от выручки сертификатов средства.

Началось с того, что Даниил отвез первые 20 пицц и написал в соцсетях: "Решили помочь медикам в их нелегком и сейчас реально опасном труде. А чем мы можем взбодрить уставших докторов и медсестер, как ни вкусными, свежими обедами и ужинами?!".

Но так как помощь нужна не единоразовая, то пришла идея обратиться к горожанам.

"Приятной неожиданностью стала почти единодушная реакция поучаствовать в акции, - говорит Даниил Прицкау. - Хоть наша акция и носит название "Пицца для доктора", вкушать каждый день только ее не будешь. Поэтому начали доставлять докторам в "инфекционку" ужин разнообразнее - мясо, супы, блюда мексиканской кухни".

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