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22.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Двум тысячам одиноких малышей наймут персональных больничных нянь

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Благодаря пожертвованиям пользователей интернета в этом году будет оплачено 49 тысяч 322 часа работы больничных нянь. Это значит, что около двух тысяч одиноких малышей в 22 больницах шести регионов России будут окружены теплом и заботой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Няня для сироты

В благотворительной акции "День заботы" приняли участие более 13,5 тысячи человек. Они собрали 8,8 миллиона рублей, которые и пойдут на оплату работы нянь. И оставшиеся без попечения родителей дети, сироты, оказавшись в больницах, не будут там одни.

Фото: iStock
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Организаторы акции - детский благотворительный фонд "Солнечный город" и коммуникационное агентство "АГТ-Сибирь" - опасались, что в нынешних условиях, когда все не просто с экономикой и работой, не удастся собрать нужную сумму. В "День заботы" все желающие помочь жертвуют условную сумму, равную дневной оплате труда. На сайте фонда размещен калькулятор. Иногда даже просто интересно узнать, а сколько в рублях стоит твой рабочий день. Неожиданно мало или много? Конечно, никто не принуждает перечислять строго весь дневной заработок. Как говорится, дело добровольное. Но очень нужное.

Что значит каждый перечисленный в фонд рубль? Это улыбка ребенка, которого взяли на ручки, приласкали, почитали сказку. Ерунда?! А каково даже взрослому находиться в бледных стенах больницы?

Фото: Из личного архива Людмилы Гераниной
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"Мы получили результат, который, честно, не ожидали. За пять лет мы преодолевали с акцией много разных кочек и трудностей. В этом году нас поддержали более 13 тысяч человек - невероятных людей, которые доказали, что все возможно, если захотеть", - написала в соцсетях PR-директор "Солнечного города" Мария Малкина.

"Собранная сумма позволит платить зарплату няням целый год и быть рядом с ребятами в Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Симферополе, - говорит гендиректор "АГТ-Сибирь" Елена Гудыно. - Неравнодушные люди не отвернулись от тех, кому нужна помощь".

Каждый год в больницы России попадают сотни малышей-сирот до пяти лет, которым требуется эмоциональная и психологическая поддержка. Скрасить долгие дни в палатах и ускорить процесс выздоровления таким детям помогают няни. Специалистов на эту работу подбирают сотрудники благотворительного фонда "Солнечный город", рассказала его директор Марина Аксенова.

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Жители крупных городов России не только финансово поддерживали акцию, но и организовывали онлайн-концерты и лекции. Среди них - певец и шоумен Тимур Родригез, актеры Андрей Кайков, Елена Лядова, Юлия Моргулис, фитнес-модель Екатерина Усманова.

Самая популярная сумма пожертвования в этом году - 180 и 360 рублей. Самая большая сумма от частного лица - 100 тысяч рублей. На первом месте по сумме пожертвований - Новосибирск, на втором - Москва, на третьем - Санкт-Петербург. Кроме России к акции присоединились жители еще 80 стран.

Пицца для врача

То, что сегодня многие не замыкаются в себе, а стремятся поддержать других, подтверждает акция "Пицца для доктора", которую инициировал новосибирский ресторатор" Даниил Прицкау. Он предложил горожанам приобрести сертификаты на доставку пиццы для врачей Городской инфекционной клинической больницы № 1. Со своей стороны ресторан удваивает полученные от выручки сертификатов средства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Началось с того, что Даниил отвез первые 20 пицц и написал в соцсетях: "Решили помочь медикам в их нелегком и сейчас реально опасном труде. А чем мы можем взбодрить уставших докторов и медсестер, как ни вкусными, свежими обедами и ужинами?!".

Но так как помощь нужна не единоразовая, то пришла идея обратиться к горожанам.

"Приятной неожиданностью стала почти единодушная реакция поучаствовать в акции, - говорит Даниил Прицкау. - Хоть наша акция и носит название "Пицца для доктора", вкушать каждый день только ее не будешь. Поэтому начали доставлять докторам в "инфекционку" ужин разнообразнее - мясо, супы, блюда мексиканской кухни".

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