Жители Кузбасса могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно.

Для этого в регионе есть целый ряд онлайн-сервисов: ГИС ЖКХ, портал Госуслуг, личные кабинеты банков или управляющих компаний, сайты ресурсоснабжающих организаций, федеральная система "Город" и мобильное приложение "ЖКХ Кузбасс".

Кемеровчанам также предлагают воспользоваться личным кабинетом в расчетно-информационном центре (РИЦ), а новокузнечанам - в "Жилкомцентре".

- Представителям старшего поколения рассчитаться с коммунальщиками помогут волонтеры. Они сами сходят в кассу и принесут оттуда чек и квитанцию, - сообщили в областном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Кстати, поддержка получателям субсидий автоматическом продлена на полгода. А пеня за просрочку платежей не будет начисляться до начала 2021 года.

Контакт

Горячие линии штаба волонтеров в Кузбассе: 8-800-200-34-11, 8-996-413-0081 или 115.