Можно ли профессиональным спортсменам в нынешнее время поддерживать свою форму? С этим вопросом корреспондент "РГ" обратился к известным алтайским спортсменам. Первое, что вызвало приятное удивление: никто не впадает в уныние.

Серебряный призер Олимпиады-2016 стрелок Сергей Каменский тренируется в Бийске. Говорит, что график работы такой же, как на сборах в национальной команде. Единственное отличие, что никуда ходить не надо - стрелковые тренировки, упражнения на турнике и с гантелями делает в своей квартире. Технику стрельбы Сергей совершенствует с помощью электронного тренажера. Для полного счастья, наверное, не хватает лишь беговой дорожки. Подышать свежим воздухом стрелок выходит на балкон.

Отец Сергея и его первый учитель в стрелковом деле - заслуженный тренер России Игорь Каменский - отмечает, что в нынешней ситуации сыну не хватает соревновательной практики.

Перенос Олимпийских игр бийчанин воспринял философски - главное, что закончилась нервотрепка из-за скандала вокруг РУСАДА. Столь же спокойно отнесся к вынужденной паузе чемпион и призер чемпионатов мира, барьерный спринтер Сергей Шубенков. На днях он даже пригласил любителей спорта к себе домой на открытую тренировку в онлайн-формате. В первые же минуты к прямому эфиру барнаульского спортсмена в Инстаграме подключилось около сотни человек. Вместе с Шубенковым они делали упражнения на растяжку, качали пресс, выполняли блок силовых упражнений.

"Все хорошо в общем-то. И тренировки продолжаются в каком-то виде в лесу и на стадионе. А настроение подозрительно ровное", - признался Сергей в переписке с корреспондентом "РГ".

Воспитанник алтайского волейбола, ныне блокирующий новосибирского "Локомотива" и сборной России Ильяс Куркаев старается держать себя в форме. Есть возможность ездить по двое на базу "Локомотива" - Куркаев тренируется в паре с Сергеем Савиным, одним из лучших доигровщиков прошедшего сезона, который стал для новосибирцев чемпионским.

- Пока все идет как обычно - в перерыве между сезонами мы всегда стараемся поддерживать форму. Тем более сейчас, когда свободного времени много, - сообщил Ильяс.

Лыжница сборной России Яна Кирпиченко, по ее словам, проводит время с семьей, немного читает и бегает. У лыжников сейчас межсезонье, как и у конькобежцев. Спринтер сборной России Виктор Муштаков также не теряет присутствия духа. Отдыхает, учит с помощью своей девушки английский язык и занимается аэробной нагрузкой: бегает, качает пресс, руки и спину, которая немного побаливает после сезона. Первый сбор в мае у конькобежцев отменили, июньский - запланирован в Кисловодске. Планы на новый сезон у Муштакова амбициозные - выбежать на дистанции 500 метров из 34 секунд.

Между тем

Неприятная история случилась с четырехкратным призером юношеских Олимпийских игр 2018 года по спортивной гимнастике барнаульцем Сергеем Найдиным. В начале апреля в СМИ прошла информация, что у Найдина обнаружили коронавирус. Спортсмена госпитализировали, но повторный тест, к счастью, дал отрицательный результат. В середине апреля гимнаст вернулся в Барнаул и находится на карантине, как и все, кто прилетел из Москвы. Каждый день Найдин выполняет различные упражнения и отвечает на регулярные звонки из Роспотребнадзора по поводу своего здоровья и соблюдения режима карантина.