Новосибирская область стала одним из регионов РФ, где начали в пилотном режиме внедрять систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Что это такое, приведет ли тестирование к "перезагрузке" социальных служб, выяснял корреспондент "РГ".

Конкретная история: жительница новосибирского Академгородка в 94 года осталась одна. Дважды в день, утром и в обед, к ней приходил социальный работник из районного комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН), а по вечерам старушку обихаживали знакомые - Наталья Михайлюк со своей дочерью Еленой.

- Каждый день на протяжении многих месяцев они приходили, мыли, переодевали бабушку, часто задерживаясь у нее до десяти-одиннадцати вечера, - рассказала корреспонденту "РГ" пенсионерка Нина Шукалкина. - Наталья - человек с большой буквы, я знаю ее много лет, она всем помогает абсолютно бескорыстно.

В будни все было прекрасно, но по выходным соцработники не приходят. 70-летняя Наталья дополнительную нагрузку уже бы не потянула, и здесь пришли на помощь волонтеры из храма.

- Сестринский уход помогли организовать в нашем центре социального обслуживания, они сотрудничают с общественными организациями, - отмечает Нина Шукалкина.

Таким образом одинокий пожилой человек был окружен заботой в последние месяцы жизни. Нина Шукалкина, близко знакомая с 94-летней старушкой и принимавшая участие в ее судьбе, очень благодарна за это сотрудникам КЦСОН Советского района и его руководителю Ирине Цветковой. Именно к ней "РГ" и обратилась за комментариями о том, как же в целом организуется надомное социальное обслуживание.

Куда обратиться

В нашей реальной истории бабушка уже была "охвачена" социальной помощью - к ней приходил соцработник. А что делать "неохваченным"? Помощь не упадет с неба - у нас действует заявительный порядок ее получения.

Как разъяснила Ирина Юрьевна, чтобы пожилой человек был признан нуждающимся в социальном обслуживании, нужно обратиться в районную администрацию - в отдел социальной поддержки населения. Именно этот орган уполномочен определить статус нуждаемости и разработать индивидуальную программу получателя социальных услуг. Обратиться за помощью может и сам пожилой человек, и его родственники, и даже общественники. Если вы знаете о том, что старик остался один и ему некому помочь - сделайте доброе дело, доведите информацию до специалистов, сами сходите или позвоните в центр соцобслуживания.

Возможно, тем самым вы поможете избежать многих несчастий. Так, например, несколько лет назад Новосибирск потрясла история Загита Махметова, которого волонтеры в буквальном смысле нашли на улице - слепой старик просил подаяние, а ночевал в жутко запущенной квартире, которая, как выяснилось, ему уже не принадлежала. В соцзащите тогда заявили, что не знали о Махметове - не было данных, никто не сообщил.

К слову, у КЦСОН Советского района заключен договор о сотрудничестве с ТОСами. По словам Ирины Цветковой, активисты знают, кто и как живет на их территории, и готовы взаимодействовать с комплексным центром. Помогают и советы ветеранов. Большей активности ждут специалисты социальной сферы от здравоохранения. Например, бабушка сломала шейку бедра, ее прооперировали и выписывают из больницы - куда? Кто ей будет помогать? По идее, медики должны это знать и, если необходимо, информировать КЦСОН о том, что человеку нужна поддержка. К сожалению, пока врачи не берут на себя такую нагрузку - у них хватает других забот.

Но - возвращаемся к тому, с чего начали, - система долговременного ухода (СДУ), которую начали создавать в области в качестве пилотного проекта, предполагает очень тесное взаимодействие медучреждений и органов соцзащиты. На базе КЦСОН в каждом районе будут созданы территориальные координационные центры и службы сопровождения, которые призваны это взаимодействие обеспечивать. Первоочередная задача - выявить тех, кто нуждается в уходе, и разработать оптимальную программу помощи, необходимой каждому конкретному человеку. Кто может стать получателем социальных услуг на дому? Два критерия. По закону, это пожилые люди: женщины после 55 и мужчины после 60 лет. Второй критерий - человек не может обслуживать себя сам.

Какие нужны бумаги

Естественно, чтобы подтвердить нуждаемость в надомном обслуживании, нужны документы. С их перечнем можно ознакомиться как в отделе соцподдержки администрации, так и в любом районном КЦСОНе. Кроме копий паспорта, пенсионного удостоверения, СНИЛСа, справки МСЭ (при наличии инвалидности), нужны еще копии правоустанавливающих документов на жилье, выписка из домовой книги и справка из поликлиники о частичной или полной утрате способности к самообслуживанию. А уж количество услуг, их объем и периодичность с каждым будет определяться индивидуально.

Что дальше?

К нуждающемуся в надомном уходе человеку придет специалист КЦСОН и внимательно обследует условия проживания с точки зрения комфорта и безопасности, вплоть до мелочей. Десятки рекомендаций родственникам выдаются сразу, и речь об одном - чтобы старому человеку было максимально удобно. Ликвидировать пороги. Убрать травмоопасные коврики. Подобрать нескользящую домашнюю обувь. Сделать так, чтобы в уборной обязательно была опора, например, стиральная машинка.

В том случае, когда родственников нет, соцработники найдут способ, как все это организовать. Обязательно будет заключен договор с получателем услуг, в который, помимо бесплатных, могут быть включены дополнительные платные услуги. Причем тарифы на них в буквальном смысле слова "социальные" - от одного рубля (!) за причесывание и вынос мусора до 26 рублей за стирку и сопровождение на прогулке. Определяя, какие именно услуги будет получать человек, соцработник учитывает все. Есть у старика внук - отлично, он сможет помыть ему полы, принеси продукты. Есть племянник - здорово, забежит в аптеку, поможет оплатить услуги ЖКХ. Главное - система долговременного ухода строится на том, чтобы пожилой человек или инвалид получал то, что ему действительно нужно.

Кстати, подготовка персонала - еще одна черта СДУ. Так, в Советском районе выделены ставки на 21 сиделку, три соцработника уже проходят обучение.

- О сиделках тоже нужно заботиться, - подчеркивает Ирина Цветкова. - Чтобы не надорвать спину, переворачивая больных, нужна не только сноровка, но и знания. Потому так важно обучение сотрудников.

P. S.

Главное в социальной помощи - ее адресность, способность услышать чаяния каждого и вовремя откликнуться. Часто это требует не огромных бюджетных вложений, а простого неравнодушия, небезразличия к чужой беде. Например, в КЦСОН Советского района, как и в других комплексных центрах, организован пункт проката технических средств реабилитации. Но о том, что здесь можно абсолютно бесплатно взять на время ходунки или трость, знают далеко не все. И только благодаря соцработникам, приходящим на дом, узнают о том, как можно облегчить жизнь. Казалось бы, мелочь - привезли сиденье-трость, но для беспомощного человека это целое событие. Недаром на вопрос, какое качество для сиделки самое главное, старики отвечают: "Терпение и милосердие".