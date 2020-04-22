На Алтае предотвратили незаконный вывоз антисептиков в Казахстан

Алтайские таможенники на задержали необычный контрабандный груз: более 23 тысяч медицинских перчаток и около двух тонн дезинфицирующих средств. Об этом сообщила пресс-служба алтайской таможни.

Груз находился на трех грузовых автомобилях, следовавших из России в Казахстан: 23600 медицинских перчаток, 240 килограммов дезинфицирующего средства в таблетках и 1680 килограммов - в полиэтиленовых канистрах. Сответствующие сопроводительные документы на товары у двух перевозчиков отсутствовали.

Незаконный вывоз пресекли мобильные группы алтайской таможни совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ России. Товары изъяты.

По выявленным фактам таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).