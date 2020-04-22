На Алтае учителя посадили за развращение шести учеников

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор 39-летнему учителю иностранных языков.

Бывшего педагога признали виновным в совершении нескольких преступлений в отношении своих несовершеннолетних учеников. Среди них совершение развратных и насильственных действий сексуального характера, а также изготовление порнографических материалов.

Как сообщает СК, на протяжении нескольких лет учитель английского развращал учеников в возрасте от 11 до 12 лет не только в своем доме, но и в здании школы. Свои действия он снимал на фото и видеокамеру. От педагога пострадали шесть мальчиков.

- По заключению комплексной судебной сексолога-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.