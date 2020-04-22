Новости

Минюст получит право оспаривать в суде региональные законы 10:50
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье 10:50
Таможенники задержали 240 кг янтаря при вывозе из Калининграда 10:48
В Москве от коронавируса вылечились уже более 2267 человек 10:47
В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с COVID-19 10:44
УАЗ начал выпуск медицинской версии "Профи" 10:40
В Киргизии отметили положительную тенденцию в противостоянии COVID-19 10:38
Минсельхоз утвердил перечень системообразующих компаний АПК 10:36
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах 10:35
В Тюменской области на месторождении 14 вахтовиков заболели COVID-19 10:34
"Ракета Победы" установлена на стартовом комплексе Байконура 10:34
Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года 10:34
В Петербурге владелец хостела выстрелил в свою сотрудницу 10:33
Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро 10:30
Сбербанк отменил условие по зарплатному проекту для кредитов под 0% 10:30
На Алтае предотвратили незаконный вывоз антисептиков в Казахстан 10:30
Москвичи предпочитают ходить к ветеринару по электронной записи 10:29
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском 10:19
Президент Мадагаскара рассказал о средстве от COVID-19 на основе полыни 10:18
Жителей Приамурья будут судить за нарушение самоизоляции 10:15
Более 750 пациентов с COVID-19 лечатся в обновленной ГКБ№52 10:15
В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом 10:15
В Петербурге отменили отключения горячей воды "на профилактику" 10:14
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении 10:05
Иран запустил в космос первый военный спутник 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 10:31
Проект: В регионах

Ходят по расписанию

Пассажиров пригородного железнодорожного транспорта просят соблюдать социальную дистанцию в электричках и на вокзалах
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 88(8142)
Пассажиров пригородного железнодорожного транспорта просят соблюдать социальную дистанцию в электричках и на вокзалах.

Несмотря на снижение пассажиропотока вдвое, все пригородные поезда в Иркутской области и Бурятии курсируют по своему нормативному графику.

- Информации об отмене пригородных поездов на сегодняшний день не имеется. В сложившейся ситуации пассажирам проще соблюдать дистанцию в вагоне поезда, в котором 100 и более мест чем, например, в салоне автобуса", - сообщил гендиректор компании Тимур Кулиев.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на полигоне деятельности Байкальской ППК с 1 марта усилен дезинфекционный режим. В поездах все контактные поверхности - поручни, ручки, сидения, наличники окон обрабатываются растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. А стены вагонов ежедневно обеззараживают и моют.

Персонал полностью обеспечен средствами и индивидуальной защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками. Их запас постоянно пополняется. Перед началом рабочего дня все сотрудники проходят термометрию.

Противоэпидемические мероприятия препятствуют распространению коронавирусной инфекции и обеспечивают безопасность сотрудников и пассажиров Байкальской ППК. Но многое зависит от личной ответственности пассажиров. Отправляться в путь следует только в случае крайней необходимости. Берегите себя и своих близких!

Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков