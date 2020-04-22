Пассажиров пригородного железнодорожного транспорта просят соблюдать социальную дистанцию в электричках и на вокзалах.

Несмотря на снижение пассажиропотока вдвое, все пригородные поезда в Иркутской области и Бурятии курсируют по своему нормативному графику.

- Информации об отмене пригородных поездов на сегодняшний день не имеется. В сложившейся ситуации пассажирам проще соблюдать дистанцию в вагоне поезда, в котором 100 и более мест чем, например, в салоне автобуса", - сообщил гендиректор компании Тимур Кулиев.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на полигоне деятельности Байкальской ППК с 1 марта усилен дезинфекционный режим. В поездах все контактные поверхности - поручни, ручки, сидения, наличники окон обрабатываются растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. А стены вагонов ежедневно обеззараживают и моют.

Персонал полностью обеспечен средствами и индивидуальной защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками. Их запас постоянно пополняется. Перед началом рабочего дня все сотрудники проходят термометрию.

Противоэпидемические мероприятия препятствуют распространению коронавирусной инфекции и обеспечивают безопасность сотрудников и пассажиров Байкальской ППК. Но многое зависит от личной ответственности пассажиров. Отправляться в путь следует только в случае крайней необходимости. Берегите себя и своих близких!