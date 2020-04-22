Сибиряка будут судить за онлайн-покупку фальшивых денег

В полиции Кировского района Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, попавшегося на приобретении фальшивых денег. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне прошлого года 38-летний мужчина нашел в сети предложение о покупке фальшивых купюр. Он заказал 25 банкнот номиналом две тысячи рублей каждая и договорился, что получит "товар" по почте. Однако сразу после того, как посылка оказалась у него в руках, мужчину задержали оперативники. Проведенная правоохранителями экспертиза подтвердила, что купюры были фальшивкой.

В отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Мужчина был помещен под стражу. Теперь материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.