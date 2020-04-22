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22.04.2020 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибиряка будут судить за онлайн-покупку фальшивых денег

Текст: Никита Зайков

В полиции Кировского района Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, попавшегося на приобретении фальшивых денег. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: iStock
В Нижнем Новгороде ликвидирован крупный канал сбыта фальшивых денег

В июне прошлого года 38-летний мужчина нашел в сети предложение о покупке фальшивых купюр. Он заказал 25 банкнот номиналом две тысячи рублей каждая и договорился, что получит "товар" по почте. Однако сразу после того, как посылка оказалась у него в руках, мужчину задержали оперативники. Проведенная правоохранителями экспертиза подтвердила, что купюры были фальшивкой.

В отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Мужчина был помещен под стражу. Теперь материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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