В Новосибирске ребенок застрял в аквариуме для улиток

Новосибирские спасатели вызволили двухлетнюю девочку из аквариума для улиток, в который ребенок забрался самостоятельно. Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, вызов поступил вчера в 20.03 по местному времени.

К спасателям обратилась мать ребенка, проживающая в Кировском районе. Она объяснила, что намеревалась искупать дочь, но на минуту вышла из ванной комнаты. Девочка "воспользовалась" временно предоставленной свободой и забралась в стеклянный аквариум, который стоял рядом.

Усевшись в него, ребенок оказался в ловушке, мама не смогла освободить ребенка из стеклянного куба. Спасатели, оценив ситуацию, сняли с аквариума приклеенный ободок, к которому крепилось верхнее стекло, после чего малышку удалось вытащить "из плена".

С момента звонка обеспокоенной мамы до окончания "операции" прошло всего 15 минут. Спасатели призывают не оставлять детей без присмотра, особенно если рядом находятся открытые емкости, коробки и острые предметы.