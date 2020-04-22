В Новосибирской области открылись сельские школы

Директор Кандауровской школы Колыванского района Новосибирской области Евгения Черных съездила в областной центр и купила на свои деньги электронный термометр. Всем ученикам измеряют температуру на входе - с 13 апреля в сельских школах региона вернулись к очному формату обучения.

Как рассказал министр образования Сергей Федорчук, это коснулось 496 сельских школ, где учатся свыше 41 тысячи детей. Школы в основном малокомплектные, на территориях, которые не входят в Новосибирскую агломерацию. В Новосибирске, а также городах Бердск, Искитим, Обь, Кольцово и других населенных пунктах с населением более 23 тысяч, вторую неделю грызут гранит науки дистанционно, и здесь не обошлось без трудностей - подводя итоги первой недели "дистанта", руководитель областного минобра признал: справились с форматом только тридцать процентов школ региона. Для снятия напряженности в остальных, где осваивают удаленку, создан региональный штаб, который будет оперативно решать технические и методические проблемы. А там, где обстановка позволяет, ученики вынырнули из онлайна и вернулись за парты.

И хотя вирус до большинства новосибирских сел не добрался, бдительность в школах максимальная. В Кандауровской, кроме директорского градусника, используют две кварцевые лампы - их, к счастью, покупать не пришлось, были давно. Пришлось изменить расписание: например, в одном кабинете занимаются первый и третий класс - раньше ребят могли посадить учиться одновременно, а сейчас только по очереди. Отучился первый класс, прокварцевали помещение, и только тогда зашел третий. Кое-где уроки сократили до тридцати минут (в Кадауровской держатся сорока). И кое-какие дисциплины вынесли за скобки очного формата - пока в школах нет уроков физкультуры, технологии и, например, ОБЖ.

Шумных перемен с беготней по коридорам теперь нет вовсе - выходить из кабинетов нельзя, контакты сведены к минимуму. В столовую классы ходят по очереди, в сопровождении учителя.

P. S.

Несмотря на временные неудобства, очному обучению рады и ученики, и учителя. В небольших селах проводить полноценные уроки дистанционно нет технической возможности, да и не только в этом дело: живое общение не заменить никакими гаджетами.