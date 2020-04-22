В Новосибирской области поддержат расширяющие производства предприятия

Правительство Новосибирской области реализует комплекс мер господдержки предприятий и отраслей, оказавшихся в трудной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, а также тех организаций, которые расширяют производства в период пандемии.

Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, в числе таких предприятий - новосибирская компании "БиоСан", которая единственная в России выпускает комплектующие материалы для ПЦР-наборов, необходимых для диагностики, в том числе коронавируса, и планирует увеличить мощности. Совместно с региональным Фондом развития промышленности Минпромторг прорабатывает меры господдержки в связи с расширением предприятия "Здравмедтех-Н", которое производит все комплектующие костюма врача-инфекциониста и обеспечивает нужды организаций по всей России.

Андрей Гончаров напомнил, что все необходимые санитарные меры на предприятиях региона, возобновивших свою работу, должны строго соблюдаться до конца пандемии.

И. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что комплекс мер поддержки бизнеса разработан в первую очередь для оказания помощи 10 наиболее пострадавшим отраслям, в работе которых задействовано не менее 57 тысяч жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, организации культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые, стоматологические услуги.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в числе основных направлений господдержки бизнеса - перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, дополнительная отсрочка (рассрочка) по налогам. Как отметил Лев Решетников, во многие банки уже поступили заявки на предоставление отсрочек платежей по основному долгу с продлением графика платежей. Десятки банков рассматривают заявки на предоставление беспроцентных кредитов на выплаты зарплат, многим эти кредиты одобрены.

- Важным направлением является такая мера, как отсрочка уплаты арендной платы, которая предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. Однако коммунальные платежи должны оплачиваться, - прокомментировал и. о. министра.