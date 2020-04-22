Омский поэт Владимир Добронравов прошел всю войну. Пять раз его считали погибшим в бою, а он выходил живым из самого пекла. Но родные получили похоронку в шестой раз - командир роты 175-го стрелкового полка 58-й гвардейской дивизии погиб в Чехословакии уже после 9 Мая 1945 года.

В семье Добронравовых один за другим ушли на фронт трое братьев - Борис, Сергей, Владимир. Старший попал в плен, средний погиб. Младший - Володя, который всегда старался во всем быть первым, и здесь превзошел всех - семья получила на него шесть похоронок.

Володя с детства старался во всем подражать братьям, особенно Сергею, который был старше на два года. Сережа очень рано, с пяти лет, начал сочинять стихи. Подавал большие надежды, поступил на филфак Омского педуниверситета и начал писать поэму о покорителях Сибири. Но тут началась война.

В 1941-м Владимира сначала отправляют в Омское пехотное училище, потом на курсы воздушных десантников в Москву. В 1942 году лейтенант Добронравов уже на фронте и командует ротой. "Я, оказывается, перекрыл тебя. Отличник - по всем подготовкам", - с гордостью пишет он брату Сергею, который тоже вскоре отправился на фронт.

Но уже через девять месяцев родные узнают, что "13 ноября 1943 года Сергей Добронравов пал смертью храбрых в бою под Великими Луками". Не успев отравиться от удара, мать получает еще одну похоронку - на Владимира. А следом его письмо: "Я жив, здоров, чувствую себя прекрасно".

"Ты просишь - осторожней

И сдержаннее быть.

Вопрос же этот - сложный,

Нельзя осуществить!

Успех иль пораженье

Война несет с собой...

Конца - два. Серединой

Не обладает бой...

Не обижайся, мама,

Сейчас ведь я - в бою...

Как песенка солдата

Сложилась, так пою!" - пишет сын матери в конце 1943 года.

Предоставлено семьей Добронравовых Фото: Владимир так торопился вернуться из госпиталя на фронт, что оставил свою пилотку.

Волею случая, раненый Владимир оказался в омском госпитале и смог повидать родных. Впрочем, уже вскоре он вернулся в строй.

- Превозмогая боль, пытался ходить как можно больше. Отпросив из больницы, я повела его в кино, - вспоминала сестра Мария. - И вдруг в кадрах кинохроники он увидел своих однополчан. Разволновался и уже не мог смотреть дальше. Тяжело опираясь на палку, стал пробираться к выходу. Потом - сразу на вокзал. Так торопился на фронт, что даже забыл свою пилотку.

Уже потом матери врачи сообщили, что обнаружили в теле Владимира 36 осколков. Извлечь успели только половину...

А вскоре почтальон снова принес похоронку. А спустя девять месяцев - письмо из Одесской области, написанное женской рукой. "Здравствуйте, незнакомые нам люди. Ваш сын шесть месяцев находился в германском плену. А когда их - несколько тысяч - гнали этапом, удрал. Побыл у нас три месяца. Смотрели за ним, как за ребенком, и говорили всем, что это брат. Прятали до последнего дня, пока не освободила нас Красная Армия".

В мае 1944 из Первомайска от сына приходит долгожданное письмо:

"Прости меня, мама, но жизнь была тайной...

Свободным я стал только с милой Украйной!

Ищу теперь фронт, чтоб с врагом вновь сражаться.

Жди адрес. Целую. Надеюсь списаться!"

Владимир вернулся в часть, а мать, получая на него очередную похоронку вместе с письмами от сына о том, что у него "все хорошо", верила только им. Вот опять почтальон прячет глаза, вручая ей скорбное извещение. А следом - письмо от командования: "В сентябре 1944 года ваш сын Владимир Добронравов награжден орденом Красной Звезды". Без пометки "посмертно". Он жив!

И вот войне конец. Дома 22-летнего героя ждет невеста - с медсестрой Верой Поспеловой он познакомился в омском госпитале и сразу влюбился. Последнюю похоронку матери принесли уже летом. "Добронравов Владимир Алексеевич умер 26 июня 1945 года в Чехословакии. Похоронен в Ческе-Будеевице на гражданском кладбище". Потом Марфа Дмитриевна узнает, что жизнь ее сына, уцелевшего в мясорубке войны, оборвал предательский выстрел из-за угла. Она не поверит. И до конца жизни будет ждать писем от своего мальчика. Который, как всегда, сообщит ей, что у него все хорошо.

P. S.

При жизни ни Сергей, ни Владимир не публиковались, сохранились только их рукописи. В Омске имена братьев Добронравовых увековечены на мемориале поэтов, павших в боях Великой Отечественной войны. Стихи опубликованы в омских сборниках поэтов-фронтовиков.

Письма, фотографии и документы, использованные в подготовке материала, предоставлены Омским государственным музеем имени Ф. М. Достоевского.