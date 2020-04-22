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22.04.2020 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В омском селе во время пожара сгорели 10 домов

Текст: Наталья Граф (Омск)

В селе Таскатлы Колосовского района Омской области в результате пожара сгорели десять домов - три жилых и семь нежилых.

Фото: Татьяна Кравченко
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Крупный пожар произошел на севере области из-за пала сухой травы. Из-за жаркой и ветреной погоды пламя быстро перекинулось на жилые и нежилые дома.

- Пожар в селе Таскатлы начался в 12 часов 5 минут по местному времени, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по региону. - Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. К счастью, всем местным жителям удалось спастись.

Большинство домов были нежилыми и заброшенными. Однако, по предварительным данным, в результате пожара три семьи остались без крова. Пока они разместились у родственников. В случае необходимости пункт временного размещения для пострадавших будет открыт в местной школе.

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