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22.04.2020 10:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Новосибирске онлайн

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирские библиотеки 25 апреля присоединятся к всероссийской акции "Библионочь-2020", которая впервые из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. В этом году мероприятия "Библионочи" объединены темой 75-летия Победы.

Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова, в онлайн-марафоне на официальном ютуб-канале библиотеки и в социальных сетях будут показаны эксклюзивные лекции от ведущих историков, краеведов, искусствоведов Новосибирска - Константина Голодяева, Юрия Фабрики, Анны Галеевой, посвященные событиям Великой Отечественной войны, военным и послевоенным годам в Сибири, осмыслению разрушений войны в творчестве современных художников.

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- Новосибирская областная библиотека даже в этих сложных условиях решила не оставаться в стороне и запустит свой онлайн-марафон, посвященный памяти нашей Победы. Специально и эксклюзивно для библиотеки ведущие специалисты, музыканты города записали ролики, лекции. На платформе ZOOM в прямом эфире мы встретимся с московской писательницей, в Инстаграме проведем прямой эфир из мастерской художника. Онлайн-марафон продлится до поздней ночи, видеозапись в общей сложности составит более семи часов, - рассказали в пресс-службе НГОНБ.

Историю ровесника Победы - Новосибирского театра оперы и балета - поведает доктор культурологи Валерий Ромм в проекте "Люди как книги".

Виртуальные экскурсии по своим мастерским проведут художники Евгений Назимко, Михаил Паршиков и Наталья Чевжик. Будут показаны кинофильмы, прозвучат песни войны в исполнении новосибирских музыкантов.

Впервые в Новосибирске акция "Библионочь" прошла в 2012 году. В числе тех, кто сразу ее поддержал, - Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого.

Фото: iStock
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- Все мы находимся на самоизоляции из-за коронавируса. Но не в наших правилах отступать. И "Библионочь" "Салют Победе!" состоится в этом году, - сообщила начальник отдела обслуживания ЦРБ им. Толстого Инга Гвоздь. - Мы обратились к нашим друзьям - поэтам, музыкантам, которые предоставили нам свои видеофайлы. Нас ждут авторские стихи и песни, библиотечные постановки, песни в исполнении гостей библиотеки и даже библиотекарей, вопросы из викторины "ПобедаКвиз" и многое другое.

- В этом году мы встретимся онлайн. Для гостей библиотеки запустим марафон прямых эфиров в Инстаграм. Весь 2020 год проходит под знаменем 75-летия Победы. В эту ночь наши читатели узнают, о чем писали солдаты с фронта, об истории одной эскадрильи. Будут звучать редкие стихи о войне. Да, о вирусе мы тоже поговорим, - сообщил директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Андрей Гуськов.

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