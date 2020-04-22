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22.04.2020 09:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Застрявшие в Новосибирске киргизстанцы вернутся на родину

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Министерство иностранных дел Киргизии сообщило о достигнутой договоренности с российским внешнеполитическим ведомством о возвращении 160 граждан КР, находящихся в аэропорту Новосибирска в Бишкек.

До этого киргизстанцы направили на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова письмо с просьбой помочь им вернуться в Киргизию.

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- Мы оказались в России каждый по своим делам, - рассказала "РГ" по телефону одна из пассажирок Ирина Степкичева, - Одни приехали в командировку, другие - навестить родню. Мы пребывали на территории России небольшие количество времени, в отличие от трудовых мигрантов, которые проживают в РФ годами. У всех нас практически заканчивались деньги. Выйти куда-то из здания аэропорта было проблематично, так как в России был введет режим самоизоляции.

Как отметили в МИД КР, вопрос возвращения киргизстанцев на родину проработан с российской стороной. Также достигнута договоренность, что граждане России, находящиеся в Киргизии смогут покинут республику этим же авиарейсом.

Напомним, Киргизии уже удалось вернуть своих граждан из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Вьетнама и Индонезии.

В мире экс-СССР Киргизия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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