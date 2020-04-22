Аграрии Дагестана безвозмездно передали больницам Москвы 30 тонн капусты

Дагестанские аграрии безвозмездно передали московским больницам 30 тонн капусты. Благотворительная акция состоялась при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

К ним обратились фермеры Левашинского района республики, где традиционно выращивают капусту. Они предложили внести свой небольшой вклад по поддержке московских больниц, которые взяли на себя в стране основную нагрузку по лечению больных коронавирусной инфекцией.

Первая партия молодой капусты - более 30 тонн уже поступила в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, часть которого перепрофилирована под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

"Самая южная точка России - это Дагестан, который всегда славился своими ранними овощами. В следующем месяце республика планирует привезти и другие свежие фрукты и овощи. Уверен, что помощь Дагестана в условиях пандемии коронавируса будет не излишней", - рассказал при передаче в больницу первой партии член Общественной палаты РФ Айгун Магомедов.