Чайка заявил о возможности ухудшения эпидобстановки на Северном Кавказе

В Северо-Кавказском федеральном округе на 22 апреля зарегистрировано 2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовал полпред президента в СКФО Юрий Чайка во время совещания по видеоконференцсвязи с главами субъектов Северного Кавказа. По его словам, за сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 217.В больницах округа в тяжелом состоянии находится 93 пациента, в состоянии средней тяжести - 475.

"Прошу информировать федеральный центр в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для доведения коек до нормативного состояния, в том числе в каком объеме и каким порядком расходуются выделенные государством средства", - обратился к главам регионов Чайка.

При этом он отметил, что многое еще нужно сделать и в самые короткие сроки. По его словам, в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек, а также сформирован фонд лекарственных препаратов..

В числе первостепенных задач для регионов Северного Кавказа Юрий Чайка назвал полную укомплектованность медучреждений, предназначенных для лечения больных коронавирусом, врачами-специалистами соответствующего профиля, средним и младшим медицинским персоналом. Для этого, по словам Чайки, необходимо создать резерв специалистов, обеспечив их допподготовку, в том числе при работе с аппаратами ИВЛ, и безусловно, средствами защиты.

"Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на "передовой", наиболее подвержены риску заболевания", - добавил полпред.