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22.04.2020 19:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Застряли на границе

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 88(8142)
В Дагестане на российско-азербайджанской границе остаются около трехсот граждан соседнего государства, которые не могут попасть на родину.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции азербайджанская сторона закрыла два из трех действующих пограничных пункта пропуска, "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя". Теперь закрыт и последний, "Яраг-Казмаляр". Ограничение продлится предположительно до конца апреля.
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Между тем как только в регионах России вступил в силу режим самоизоляции, сотни жителей Азербайджана начали возвращаться домой. Пешком и на автомобиле это можно сделать только через участок границы, расположенный в Магарамкентском районе Дагестана.

Оказавшаяся на замке граница озадачила людей. Как быть, куда ехать?

"Мы ведем диалог с пограничными властями Азербайджана. Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи попали к себе на родину, готовы сотрудничать, и не оставим людей без внимания", - прокомментировал ситуацию глава Дагестана Владимир Васильев.

В пресс-службе Магарамкентского района рассказали "РГ", что оказавшиеся в ловушке соседи размещены в гостиницах и местной мечети, все они обеспечены питанием, водой и средствами личной гигиены. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение.

"Сейчас нужно сообщить посольству свои данные. Как только представится возможность, с ними свяжутся и скажут, когда и каким маршрутом ожидающие на границе будут отправлены домой", - сообщил он.

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