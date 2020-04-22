Ученые исследовали генетические корни народов Северного Кавказа

Ученые Института археологии РАН, НИЦ "Курчатовский институт" и еще нескольких научных организаций впервые провели генетический анализ останков из могильников кобанской культуры, датированных в промежутке между IX и V веками до н.э.

ДНК-анализ подтвердил их связь как с древними, так и с современными народами, населяющими Северный Кавказ.

- Кобанская археологическая культура, которая считается связующим звеном между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе, до сих пор не изучалась генетически, - сообщил руководитель исследования, доктор исторических наук, профессор РАН Дмитрий Коробов. - Наши данные позволяют глубже понять происхождение и генетическое разнообразие северокавказских общин на рубеже бронзового и железного веков и показывают, что население, оставившее памятники кобанской культуры, имеет преемственность с другими древними и современными этническими группами Кавказа.

Как рассказали в Институте археологии РАН, для исследования использовали костные останки 14 представителей кобанской археологической культуры. Пять из них были получены из могильника в окрестностях Кисловодска, девять - из комплекса археологических памятников возле села Заюково в Кабардино-Балкарии. В лаборатории НИЦ "Курчатовский институт" из зубов и костей выделили образцы палеоДНК. Анализ выявил преобладание в них нескольких митохондриальных и Y-хромосомных гаплогрупп, распространенных в древней Европе и на Кавказе.

Одна из гаплогрупп, сейчас широко представленная у осетин, балкарцев, карачаевцев и сванов, обычно ассоциируется с ближневосточными и европейскими неолитическими культурами. Другая же ассоциируется с индоевропейскими миграциями и ранее описывалась у скифов и сарматов. На сегодняшний день эти гаплогруппы идентифицированы у современных северокавказских этносов - балкарцев, карачаевцев, даргинцев, лезгинов и абхазов. Таким образом, генетические исследования подтвердили теорию о скифском влиянии на кобанскую культуру, которая до настоящего времени была основана исключительно на археологическом материале.

- Дальнейшие исследования древних митохондриальных и ядерных геномов кобанской, сарматской, аланской и других древних культур Кавказа и их сопоставление с ДНК современных народов, населяющих Северный Кавказ, позволят уточнить гипотезы об их происхождении и генетическом наследии у представителей современных этносов, - добавил Дмитрий Коробов.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Кстати

Свое название кобанская археологическая культура получила по селению Верхний Кобан (территория современной Северной Осетии), возле которого в середине XIX века впервые обнаружили захоронения с бронзовыми предметами. Позже в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Чечне и Грузии были найдены другие памятники этой культуры - могильники и поселения. Известно, что представители кобанской археологической культуры жили по обе стороны Главного Кавказского хребта с XIII по IV века до н.э. Считалось, что она сыграла важную роль в формировании современных народов Северного Кавказа, но прямых доказательств ранее не имелось.