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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найти шутника

СКР завел первое дело за срыв дистанционного урока
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8143)
Всего сутки потребовалось сотрудникам ведомства Александра Бастрыкина, чтобы найти первого гражданина, который ради развлечения срывает дистанционные занятия. Этого человека обнаружили в Северной столице.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу провело проверку "по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников". Только что возбуждено уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. Его сотрудники провели анализ сведений в интернете о фактах срыва дистанционных уроков. В итоге установили, что к ним может быть причастен пользователь социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом Артур Амаев.

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Известно, что этот человек позиционирует себя как "стример". То есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши.

Те самые "пранки", которые выкладывает на своем канале под названием Russia Paver на плат-форме YouTube.

В деле есть уже два зафиксированных эпизода. Один - за 27 марта и второй - за 6 апреля. В эти дни были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и разыгрывал их.

В СК рассказали, как это правонарушение выглядело в реальности. Врываясь в уроки, этот гражданин хамил и фактически срывал занятия.

А еще этот человек, представлялся сотрудником министерства образования. Пока, как уточнили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, подобные факты срывов онлайн-уроков именно этим человеком были зафиксированы только в Санкт-Петербурге.

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Сейчас расследование этого, действительно первого подобного уголовного дела лишь в самом начале. В СК своих секретов не раскрывают, лишь говорят, что активно идут оперативно-розыскные мероприятия. Их главная цель - найти этого шутника. Как уточнили, "для привлечение его к уголовной ответственности".

На самом деле такие "пранки" - сегодня очень распространенное явление. Примеров в интернете сотни тысяч. Есть среди них и вмешательство в дистанционное обучение. Но такого до недавнего времени было не очень много, и особой проблемы такие "пранки" для учеников и учителей не представляли. Сегодня все изменилось.

Как рассказывают в ведомстве Александра Бастрыкина, проверяется информация, когда в дистанционные уроки врывались ролики с порнографией, но чаще всего это банальное хамство, нецензурная лексика. Сейчас все подразделения СК совместно с минобром собирают и анализируют подобные факты. Причем, если выяснится, что такой срыв дистанционных занятий - дело рук несовершеннолетнего оболтуса, то отвечать по всей строгости закона будут взрослые - его родители или опекуны. Но если окажется, что шутник уже вырос из школьного возраста, то за подобное развлечение он ответит сам.

Компетентно

Сергей Капитонов, полковник юстиции, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу:

- Граждане будут привлекаться по статье 272 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации" .

В настоящий момент нами возбуждено уголовное дело по части 1 этой статьи.

Санкцией части 1 статьи 272 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

Либо суд назначит этому гражданину исправительные работы на срок до одного года.

По этой статье также суд может назначить ограничение свободы на срок до двух лет. А еще возможны принудительные работы на срок до двух лет. И, наконец, предусмотрено лишение свободы на тот же срок.

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