Мурманский спортсмен пробежал по своей квартире 100 километров

Новости

На Алтае учителя посадили за развращение шести учеников 15:29
Число петербуржцев, умерших от коронавируса, возросло до 14 15:28
Том Харди выложил в сеть тизер второго "Венома" 15:28
Уволен главврач амурской больницы, где двое заразились коронавирусом 15:21
В Перми создали приложение для поиска работы самозанятым 15:20
Австрийский кабмин откажется от месячной зарплаты, немецкий - нет 15:19
Исследование: сколько раз люди прикасаются руками к лицу 15:18
Мантуров: В России в несколько раз будет увеличено производство ИВЛ 15:16
В Череповце пассажир с ножом потребовал у водителя развернуть автобус 15:16
В Минздраве заявили о снижении общего показателя смертности в России 15:14
В Подмосковье выявлен еще 631 случай заражения коронавирусом 15:12
Татьяну Буланову начали готовить к выписке 15:12
Автомобилю MINI поменяли название колесных дисков из-за коронавируса 15:11
Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым 15:08
Власти Киргизии: Резкого скачка цен на социально значимые продукты не будет 15:08
В Подмосковье проверяют, как предприятия соблюдают меры предосторожности 15:06
Видео: В Египте археологи вскрыли уникальный древний некрополь 15:04
На Кубани 112 казаков отправили на обсервацию после поездки в Москву 15:00
Эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения на майские праздники 14:55
Аграрии Дагестана безвозмездно передали больницам Москвы 30 тонн капусты 14:55
Мурашко: 1,3 млн медиков прошли обучение для оказания помощи при COVID-19 14:47
Экологи предрекли человечеству деградацию из-за ухудшения климата 14:47
Воронежский "Факел" записал видео с аплодисментами медикам 14:43
В соцучреждения Петербурга поставляли опасные молочные продукты 14:42
Здание из зеркал внесли в Книгу рекордов Гиннесса 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 14:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мурманский спортсмен пробежал по своей квартире 100 километров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Мурманский спортсмен Вадим Цыбульский пробежал по своей 2-комнатной квартире 100 километров за 9 часов. Об этом он сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте".

Фото: Пресс-служба КГИОП
Виртуальные экскурсии позволят увидеть недоступные дворцы Петербурга

По словам Максима, решение устроить "квартирный" марафон он принял после того, как из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли на другой срок ультрамарафон Elton Ultra.

- Этим стартом я жил последние полгода, - рассказал Максим. - Поэтом было принято решение сойти с ума и пробежать 100 километров в квартире многоэтажного дома. Это хорошая психологическая тренировка для будущих стартов.

Все перекусы были на ходу, кроме большого. Остановки делались только для посещения туалета и остановки перед внезапно выбежавшими детьми. Выпито 7 бутылок по 0,5 литров воды, 1,5 литра кока-колы, пол-литра изотоника. Съедено четыре упаковки детского питания, большая тарелка фруктов, кураги, лапша-wok и пицца. Бегун сбросил за время домашнего марафона почти 2 килограмма веса.

- Соседей предупредили заранее, и мой пробег не доставил им дискомфорта, - отметил спортсмен. - Спасибо волонтеру, моей жене Алене, за организацию пункта питания. Ощущения после пробега отличные, а дети были просто в восторге! Как выяснилось, бежать в таком пространстве не тяжело.

Справка "РГ"

Elton Ultra - единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни, учрежденный в 2014 году. Он проводится в природном парке "Эльтонский", на берегу заповедного озера Эльтон, самого соленого озера Европы. Оно расположено на территории Эльтонского сельского поселения в Палласовском районе Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном. Традиционно он проводится в мае, но в 2020 году в связи с пандемией коронавируса ультрамарафон был перенесен с 30-31 мая на 29-30 августа.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Спортивная жизнь Физкультура Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах
Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении
В Москве заработала автоматическая проверка пропусков
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион