Мурманский спортсмен пробежал по своей квартире 100 километров

Мурманский спортсмен Вадим Цыбульский пробежал по своей 2-комнатной квартире 100 километров за 9 часов. Об этом он сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте".

По словам Максима, решение устроить "квартирный" марафон он принял после того, как из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли на другой срок ультрамарафон Elton Ultra.

- Этим стартом я жил последние полгода, - рассказал Максим. - Поэтом было принято решение сойти с ума и пробежать 100 километров в квартире многоэтажного дома. Это хорошая психологическая тренировка для будущих стартов.

Все перекусы были на ходу, кроме большого. Остановки делались только для посещения туалета и остановки перед внезапно выбежавшими детьми. Выпито 7 бутылок по 0,5 литров воды, 1,5 литра кока-колы, пол-литра изотоника. Съедено четыре упаковки детского питания, большая тарелка фруктов, кураги, лапша-wok и пицца. Бегун сбросил за время домашнего марафона почти 2 килограмма веса.

- Соседей предупредили заранее, и мой пробег не доставил им дискомфорта, - отметил спортсмен. - Спасибо волонтеру, моей жене Алене, за организацию пункта питания. Ощущения после пробега отличные, а дети были просто в восторге! Как выяснилось, бежать в таком пространстве не тяжело.

Справка "РГ"

Elton Ultra - единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни, учрежденный в 2014 году. Он проводится в природном парке "Эльтонский", на берегу заповедного озера Эльтон, самого соленого озера Европы. Оно расположено на территории Эльтонского сельского поселения в Палласовском районе Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном. Традиционно он проводится в мае, но в 2020 году в связи с пандемией коронавируса ультрамарафон был перенесен с 30-31 мая на 29-30 августа.