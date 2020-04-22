Названы города, по которым сильнее всего скучают туристы

Санкт-Петербург возглавил список российских городов, по которым туристы скучают сильнее всего. За Северную столицу свой голос отдали более 20 процентов респондентов. Всего же в опросе, который провел интернет-сервис для путешественников Biletix, приняли участие 1,7 тысячи человек.

В пятерку рейтинга, помимо Санкт-Петербурга, вошли города Крыма, Сочи, Минеральные воды и Москва. Отдельный опрос касался заграничных направлений. Лидерами оказались Италия, Франция, Испания, Таиланд и Турция.

Результаты исследования демонстрируют, какие направления и типы туризма будут наиболее востребованы сразу же после отмены санитарно-эпидемиологических ограничений, отмечают эксперты сервиса. Так, в рамках внутреннего туризма на пляжные направления приходится 27 процентов голосов. А тот факт, что российский рейтинг возглавил Санкт-Петербург, отражает запрос на культурно-экскурсионный туризм.