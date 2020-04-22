Около 200 российских моряков застряли на Канарских островах

Порядка 200 российских моряков застряли на Канарских островах и не могут вернуться на родину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадима Мамонтова.

По его словам, ситуация сложилась критическая. В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где расположен крупный порт, в настоящее время находятся 100 жителей Калининграда, 50 крымчан и более 20 человек из регионов Северо-Запада России. Они были наняты различными крюинговыми компаниями для работы в море. После ведения карантина эти компании смогли договориться об организации для российских моряков вывозного рейса. Но он так и не был осуществлен.

Проблема возникла из-за бюрократии. Авиакомпания просит власти российских регионов выдать официальные письма, в которых было бы сказано, что они готовы взять на себя ответственность и принять своих жителей в условиях введенных мер по борьбе с коронавирусом. Без этих документов перевозчик отказывается осуществлять рейс. А местные власти считают, что они не нужны, поскольку федеральное законодательство позволяет авиакомпании выполнить вывозной рейс.