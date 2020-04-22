Видео: Под Калининградом полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца

В Калининградской области полиция и спецназ "Гром" штурмом захватили квартиру местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Мужчину уже заключили в следственный изолятор.

Факт продажи запрещенных веществ правоохранители зафиксировали с помощью "проверочной закупки". Жил наркоторговец в городе Светлый. В его квартиру оперативники попали через окно, спустившись по веревке с крыши пятиэтажного дома.

Специалисты провели обыск и изъяли наркотическое вещество метилэфедрон. А также шприцы и деньги, полученные за продажу наркотиков. По уголовной статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" жителю региона грозит до восьми лет лишения свободы.