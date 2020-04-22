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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Под Калининградом полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области полиция и спецназ "Гром" штурмом захватили квартиру местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Мужчину уже заключили в следственный изолятор.

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Факт продажи запрещенных веществ правоохранители зафиксировали с помощью "проверочной закупки". Жил наркоторговец в городе Светлый. В его квартиру оперативники попали через окно, спустившись по веревке с крыши пятиэтажного дома.

Специалисты провели обыск и изъяли наркотическое вещество метилэфедрон. А также шприцы и деньги, полученные за продажу наркотиков. По уголовной статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" жителю региона грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с наркотиками РГ-Видео

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